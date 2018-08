Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung làm giám đốc Công an Thanh Hóa

Chiều 21-8, tại trụ sở Công an tỉnh Thanh Hóa, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.



Tại buổi lễ, Thiếu tướng Đinh Huy Hiệu, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, đã công bố quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu sau khi trao quyết định bổ nhiệm của bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung trên cương vị công tác mới cần tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo và CBCS Công an Thanh Hóa hoàn thành tốt nhiệm vụ.



Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an Thanh Hóa cho Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung. Ảnh: Đ.HỢP

Đồng thời Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cũng gửi lời cảm ơn lãnh đạo tỉnh quan tâm, tạo điều kiện cho lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Thanh Hóa nói riêng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cũng tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa ông Trịnh Văn Chiến chúc mừng tân giám đốc, đồng thời mong muốn tân giám đốc tiếp nhận công việc, cùng với tập thể ban giám đốc và cán bộ cảnh sát hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng, an ninh của địa phương.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Thanh Hóa, cho biết sẽ cùng với tập thể lãnh đạo, CBCS Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đoàn kết, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.