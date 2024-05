Công an TP.HCM giám sát chặt 'hội vỡ nợ muốn làm liều' 03/05/2024 19:36

(PLO)- Trong 4 tháng đầu năm, Công an TP.HCM đã khám phá 1.042 vụ, 2.666 người vi phạm pháp luật về ma tuý, tăng trên 50% số vụ và số đối tượng so với cùng kỳ năm ngoái.

Chiều 3-5, tại buổi họp báo thường kỳ tháng 4, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM đã thông tin về tình hình an ninh trật tự TP.HCM trong 4 tháng đầu năm.

Theo Thượng tá Nguyễn Thăng Long, từ đầu năm 2024, Công an TP.HCM đã triển khai đồng loạt các biện pháp phòng ngừa tấn công trấn áp các loại tội phạm và giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long thông tin tại họp báo. Ảnh: THUẬN VĂN

Cụ thể, đã kéo giảm 2,47% tội phạm trật tự xã hội so với cùng kỳ; khám phá 1.148 vụ, bắt 2.095 đối tượng. Trong đó, công tác khám phá án giết người, cướp tài sản đạt tỉ lệ 100%, khám phá án cướp giật đạt trên 90%.

"Đây là tỉ lệ khám phá án cướp giật cao nhất từ trước đến nay. Thời gian tới, Công an TP.HCM chỉ đạo truy xét đối với các vụ việc chưa khám phá"- Thượng tá Long nói.

Đại diện Công an TP.HCM cũng thông tin: Tội phạm về ma tuý trên địa bàn TP tiếp tục diễn biến phức tạp trong những tháng đầu năm.

Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm, Công an TP.HCM đã khám phá 1.042 vụ, 2.666 đối tượng có vi phạm pháp luật về ma tuý. So với cùng kỳ năm ngoái tăng trên 50% số vụ và số đối tượng. Công an TP.HCM cũng đã thu giữ trên 556 kg ma tuý các loại cùng nhiều loại công cụ, phương tiện của các đối tượng có liên quan.

Toàn cảnh họp báo. Ảnh: THUẬN VĂN

Về tình hình tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, Thượng tá Nguyễn Thăng Long thông tin: Qua quá trình theo dõi, nắm tình hình, Công an TP.HCM cơ bản xác định các đối tượng thường tạo lập các website, trang, hội nhóm để dụ dỗ, lôi kéo người dân tham gia các hoạt động phạm tội.

"Trong đó, Ban quản trị, thành viên tham gia phần lớn có liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật"- Thượng tá Long nhìn nhận.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long cũng cho biết thời gian vừa qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao có liên quan đến yếu tố người nước ngoài diễn biến phức tạp.



Một số đường dây tội phạm là người nước ngoài đã móc nối, thuê người Việt Nam để thực hiện hành vi phạm tội. Tội phạm có xu hướng chuyển dịch, sử dụng địa bàn, hạ tầng công nghệ viễn thông tại Việt Nam để tổ chức, điều hành các hoạt động phạm tội xuyên quốc gia như đánh bạc, cá cược thể thao, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Trước tình hình trên, Công an TP.HCM đã chủ động chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện, xử lý các hoạt động sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội.

Từ đầu năm đến nay, Công an TP.HCM đã khởi tố 18 vụ liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.