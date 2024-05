Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: 'Minh bạch luyện tập cho chúng ta sống tích cực và an toàn' 03/05/2024 15:45

Ngày 3-5, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì phiên họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện VNeID và giải pháp chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực trực tuyến.

Tại phiên họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá việc triển khai VneID đã thu hái được nhiều kết quả cụ thể.

Những kết quả khả quan

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại phiên họp. Ảnh: HẢI MINH

“Ban đầu tôi cũng không tin nhưng khi đã chạy, ra được sản phẩm mới thấy được giá trị của nó”- Phó Thủ tướng nói.

Ông dẫn chứng “một hình ảnh rất đẹp”, Bộ trưởng GD&ĐT cam kết không có trường hợp phụ huynh xếp hàng đến 3-4 giờ sáng để nộp đơn cho con mình, bởi trên mạng thứ tự hồ sơ đã minh bạch, không thể chuyển hồ sơ của người này lên trước người kia được.

Phó Thủ tướng cũng nhắc tới việc Hà Nội, Thừa Thiên Huế bắt đầu triển khai thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp qua mạng từ ngày 22-4.

“Thử tưởng tượng, Sở Tư pháp Hà Nội mỗi ngày có 900 người đến chen nhau trước cửa thì sẽ tắc luôn một đoạn đường. Còn bây giờ, ở nhà, mặc quần đùi áo may ô vẫn đăng ký, xác nhận đàng hoàng, không tốn tiền xe cộ. Tôi nói vui là không tốn tiền quần áo nữa” - Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá việc phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương “có tốt hơn”. Cạnh đó, hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư tốt hơn, thuê tốt hơn.

Nhắc tới con số 100% công dân đã có số định danh cá nhân trên hệ thống, Phó Thủ tướng nhấn mạnh “cơ quan chức năng cần gì, gõ là có thông tin ngay”.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng lưu ý một số việc “chưa được” như cơ sở pháp lý có “2 chưa và 2 chậm”. Theo đó, “2 chưa” là chưa thống nhất trong việc sử dụng VNeID và chưa quy định rõ tiện ích nào được sử dụng.

Còn “2 chậm” là đã có 19 nghị quyết của Chính phủ nói về vấn đề này. “Thấy con số này, tôi giật mình. Có lẽ nhiều quá nên nhiều người chưa đọc hoặc đọc không nhớ hết cho nên chậm” - theo Phó Thủ tướng.

Ông Trần Lưu Quang cũng nhắc tới việc chậm xử lý kiến nghị của các cơ quan, bộ ngành, địa phương cho “tới nơi, tới chốn”.

Ngoài ra, bản thân hệ thống VNeID cũng cần hoàn thiện hơn về mức độ định danh, yêu cầu đảm bảo hệ thống hoạt động 24/7.

Vấn đề an ninh an toàn, bảo mật, an ninh hệ thống được Phó Thủ tướng đánh giá là “cực kỳ quan trọng”; cạnh đó, việc loạn sóng, tốc độ, dung lượng cũng cần lưu ý.

Cũng theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, thái độ của lãnh đạo và cán bộ trực tiếp tham gia trong công việc này không phải nơi nào cũng tốt; vẫn có nơi ngại khó, làm theo cách cũ, thói quen sử dụng giấy viết vẫn còn...

“Trở ngại vượt lên chính mình luôn là một khó khăn… Các đồng chí hãy minh bạch đi, nếu không minh bạch dễ bị rủi ro, đặc biệt là thời điểm hiện nay. Sự minh bạch này tập cho chúng ta sống tích cực và an toàn cho chính mình”- vẫn lời Phó Thủ tướng.

Tốn ít, hưởng lợi nhiều; “tiền ít mà thịt nhiều”

Nhắc đến “mốc” 1-7-2024 chỉ sử dụng duy nhất tài khoản VNeID khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Không có cách khác, không có phương án khác và không có thời hạn khác. Đề nghị các bộ, ngành, địa phương cố gắng, quyết tâm thực hiện cho được. Cứ quyết tâm thì sẽ làm được”.

Cùng với đó, ông yêu cầu phải tuyên truyền tốt, tuyên truyền tới tận người dân bằng những ví dụ cụ thể như Hà Nội, Thừa Thiên Huế về xác nhận phiếu lý lịch tư pháp; nhiều nơi phát tiền Tết và lương hưu qua hệ thống…

Phó Thủ tướng gợi ý không chỉ thực hiện truyền thông theo cách thức truyền thống mà còn trên cả các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube hiện nay đang rất hấp dẫn và hiệu quả.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cho rằng cần có kênh thông tin đường dây nóng, nếu được. “Nếu các đồng chí thấy chưa có đường dây nóng thì gọi đến số điện thoại của tôi, tôi sẽ chuyển cơ quan chức năng và có phản hồi. Có những việc cần thông tin nhưng không có đường dây nóng, không biết làm như thế nào dẫn đến chậm cả một quá trình” - Phó Thủ tướng nói thêm.

Ông Trần Lưu Quang cũng yêu cầu các bộ, ngành liên quan rà soát lại giải pháp về hạ tầng, cơ sở pháp lý, tài chính… Bộ TT&TT cùng các nhà mạng được yêu cầu làm sạch dữ liệu thuê bao di động, 100% sim phải có chính chủ; nâng cao chất lượng hạ tầng viễn thông, xóa vùng lõm sóng, chất lượng tín hiệu tốt hơn.

Đối với địa phương, Phó Thủ tướng cam kết Trung ương sẽ cố gắng “lo cơ chế về tiền cho địa phương”, còn địa phương phải lo đầu tư hạ tầng, trong đó có thể thuê như Hà Nội đã làm và các địa phương chịu khó trao đổi kinh nghiệm với nhau.

“Không phải địa phương giàu mới làm tốt. Địa phương không giàu, có khi càng nghèo càng phải nghĩ đến việc này. Bởi làm cái này tốn ít mà hưởng lợi nhiều, “tiền ít mà thịt nhiều” - Phó Thủ tướng nói.