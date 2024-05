Ra mắt 'Phố Thương mại - Dịch vụ' giai đoạn 2 ở quận Bình Tân 03/05/2024 12:12

(PLO)- Sau thành công của “Phố Thương mại - Dịch vụ” giai đoạn 1 tại đường Vành Đai Trong, quận Bình Tân, TP.HCM đã mở rộng “Phố Thương mại - Dịch vụ” trên hai tuyến đường số 1 và số 7 thuộc phường An Lạc A và Bình Trị Đông B.

Sáng 3-5, UBND quận Bình Tân đã ra mắt “Phố Thương mại - Dịch vụ” giai đoạn 2 tại đường Vành Đai Trong, thuộc hai phường An Lạc A và Bình Trị Đông B.

Lãnh đạo quận Bình Tân cùng người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh... cắt băng khai mạc "Phố thương mại - Dịch vụ" giai đoạn 2. Ảnh: L.THOA

Phát biểu tại buổi ra mắt, bà Phạm Hạnh Thủy, Trưởng phòng Kinh tế quận Bình Tân cho biết, trước đó vào cuối tháng 1-2024, UBND quận Bình Tân đã ra mắt “Phố Thương mại – Dịch vụ” giai đoạn 1 thực hiện trên tuyến đường đoạn từ Vòng xoay đường số 7 - Vành Đai Trong đến số 56 đường Vành Đai Trong.

Với việc ra mắt “Phố Thương mại - Dịch vụ” giai đoạn 2, quận Bình Tân đã mở rộng trên tuyến đường số 1 và số 7 của hai phường An Lạc A, Bình Trị Đông B.

Đến nay đã có khoảng 226 đơn vị kinh doanh đăng ký tham gia hưởng ứng với đa dạng lĩnh vực thương mại – dịch vụ như nhà hàng, quán ăn, giải khát, thời trang, dịch vụ sửa chữa xe, kinh doanh trái cây, mỹ phẩm, thiết bị di động, nội thất và các loại hình giải trí khác…

Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân Lê Thị Ngọc Dung trao học bổng cho học sinh. Ảnh: MINH NGUYÊN

Qua đã khảo sát bước đầu, các hộ kinh doanh đều đồng thuận việc tổ chức thực hiện “Phố Thương mại - Dịch vụ” giai đoạn 2 tại hai tuyến đường này. Đồng thời, các cơ sở kinh doanh đã dành tặng khoảng 3.100 phiếu quà tặng, ưu đãi và các chương trình giảm giá, khuyến mãi để người dân và du khách tham gia trải nghiệm.

Bà Phạm Hạnh Thủy nhìn nhận UBND quận Bình Tân mong muốn các đơn vị kinh doanh sẽ đồng hành cùng quận xây dựng nên hình ảnh, thương hiệu, điểm đến văn minh, nghĩa tình. Phấn đấu xây dựng “Phố Thương mại - Dịch vụ” quận Bình Tân là điểm đến quen thuộc của người dân địa phương, du khách trong và ngoài nước. Đây cũng là nơi đáp ứng được nhu cầu ẩm thực, giải trí của quý khách sau thời gian làm việc, lao động, học tập.

Thông tin thêm về “Phố Thương mại – Dịch vụ” giai đoạn 1, Trưởng phòng Kinh tế quận Bình Tân cho biết, ban đầu có hơn 100 cơ sở kinh doanh tham gia với các loại hình như ẩm thực, thời trang, giáo dục, giải trí…

Đến nay, qua bốn tháng hoạt động, “Phố Thương mại - Dịch vụ” quận Bình Tân giai đoạn 1 đã có hơn 150 doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia, hưởng ứng, tăng khoảng 50 đơn vị so với khi mới hoạt động.

Bà Phạm Hạnh Thủy thông tin “Phố Thương mại - Dịch vụ” quận Bình Tân đã tạo được ấn tượng trong lòng người dân và du khách. Người dân phấn khởi khi tham quan, trải nghiệm các dịch vụ mua sắm, giải trí và ẩm thực.

Riêng các doanh nghiệp, hộ kinh doanh quan tâm hơn về chất lượng dịch vụ, có sự đầu tư mới về mặt bằng, trang trí khu vực, cửa hàng kinh doanh sinh động, chuyên nghiệp, đa dạng phương thức kinh doanh; ứng dụng các hình thức kinh doanh hiện đại như dịch vụ giao hàng trực tuyến và đặt hàng trực tuyến thông qua các Food Apps… và thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

“Nhìn chung, các cơ sở kinh doanh đều chấp hành tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông” - bà Thủy nhận định.