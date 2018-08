Thu hồi gần hết biển xanh cấp cho doanh nghiệp

Chiều 13-8, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đăng đàn trả lời chất vấn của các thành viên Ủy ban Thường vụ quốc hội.

ĐB Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) hỏi: Dư luận bức xúc trước việc Bộ Công an cấp hơn 500 biển 80 (biển xanh) cho doanh nghiệp. Vì sao có việc làm này? đến nay đã thu hồi hết chưa? đã xử lý trách nhiệm trường hợp nào chưa?



ĐB Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng)

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đáp: Thực hiện Luật Giao thông đường bộ, Bộ Công an có Thông tư quy định việc đăng ký quản lý các phương tiện giao thông; phân cấp việc quản lý biển số đăng ký xe các phương tiện giao thông.

Bộ Công an đã kiểm tra hơn 500 trường hợp, đa số đều thực hiện đúng các quy định Thông tư của Bộ Công an, đúng thẩm quyền của lãnh đạo Bộ cho phép.



Tuy nhiên, đối chiếu với thực tế thì cũng là sự bức xúc nên Bộ Công an đã thu hồi gần như toàn bộ biển số xe nói trên, chỉ còn khoảng 20 biển số chưa thu hồi được do các đơn vị đã giải tán hoặc xe đã hết thời hạn lưu hành. "Chúng tôi đang truy tìm, tiếp tục thu hồi số biển số xe này", Bộ trưởng thông tin.



Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Bộ trưởng cho hay là cũng đã kiểm điểm đối với các đơn vị, các cá nhân có liên quan, rút kinh nghiệm việc thực hiện không đúng khiến dư luận không đồng tình trong việc xử lý các biển số xe này. Hiện nay việc đăng ký, sử dụng các biển số nề nếp, đúng quy định của Luật Giao thông đường bộ.



“Nếu nói cấp biển số xe đúng quy định của Bộ thì tại sao lại thu hồi? Việc thu hồi chưa hết với lý do đơn vị giải thể thì tôi nghĩ tài sản đó vẫn còn và có thể chuyển giao cho một đơn vị khác, chiếc xe ô tô đó vẫn lưu hành nhưng vì sao không thu hồi được?”- ĐB Thúy tranh luận lại.

Bộ trưởng Tô Lâm cho hay, việc cấp biển xe cho những cơ quan này theo Thông tư quy định của Bộ Công an. Tức là thẩm quyền của Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ Công an được cấp phép biển số xe theo một số quy định. Tuy nhiên quy định đó có thể dẫn đến chuệch choạc so quy định chung nên đã xảy ra tình trạng này.

Việc các đơn vị cho đăng ký xe đó đều có sự chấp thuận của Lãnh đạo Bộ Công an, điều này là đúng theo Thông tư của Bộ. Trong nội bộ, chúng tôi đã kịp thời sửa quy định này, đưa việc này vào trật tự.

Số lượng biển số xe chưa thu hồi được có một số xe tuy được cấp biển số nhưng không thuộc phạm vi lưu hành và có một số đơn vị đăng ký xe đó khi truy tìm trên thực tế không còn tồn tại.

Chúng tôi đang tiếp tục giao cho các lực lượng tuần tra kiểm soát phối hợp với lực lượng của Bộ GTVT trong đăng kiểm. Không tổ chức đăng ký, đăng kiểm cho những chiếc xe này hoạt động, nếu phát hiện ra thu hồi ngay những xe còn lọt lại chưa đăng ký, chưa thu hồi được. Đây là các giải pháp tích cực để thu hồi triệt để số biển số xe này.