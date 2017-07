Thủ tướng: Nếu Formosa còn vi phạm thì phải đóng cửa

“Thái độ của chúng ta rất rõ ràng, không bao che, dung túng cho những sai trái. Các nhà đầu tư phải nghiêm túc bảo vệ môi trường sống cho nhân dân”. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định như trên tại buổi làm việc với các bộ, ngành tỉnh Hà Tĩnh và Formosa ngày 24-7.

Thủ tướng đánh giá cao sự nghiêm túc của Formosa, như nhận lỗi trước nhân dân Việt Nam về sự cố môi trường biển; khắc phục 52/53 lỗi và đang lắp đặt thiết bị hiện đại nhất để chuyển từ công nghệ dập cốc ướt sang dập cốc khô. Thủ tướng yêu cầu Formosa tiếp tục hoàn thiện, áp dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất để khắc phục 100% vi phạm; nâng công suất nhà máy phải đi liền với kịch bản môi trường. “Formosa phải coi vấn đề môi trường là vấn đề sống còn của dự án và ý thức này phải được quán triệt trong toàn công ty với tinh thần không an toàn, không sản xuất… Tôi cũng xin nói rõ rằng nếu vi phạm trở lại thì phải đóng cửa nhà máy này” - Thủ tướng nhấn mạnh.



Thủ tướng xem sơ đồ tổng thể khu xử lý môi trường Formosa. Ảnh: TL

Người đứng đầu chính phủ chia sẻ: “Việt Nam phấn đấu tạo nên môi trường đầu tư tốt nhất khu vực ASEAN nên trung ương, Chính phủ, các địa phương và người dân đang quyết liệt nhằm hỗ trợ, đồng hành với các nhà đầu tư. Với ý thức trách nhiệm trước nhân dân, đảm bảo song hành giữa kinh tế và môi trường, chúng tôi tin tưởng rằng Formosa sẽ thành công ở Việt Nam”.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành như Bộ TN&MT lắp các thiết bị quan trắc và giám sát trực tiếp để bảo đảm các chỉ tiêu về môi trường. Tỉnh Hà Tĩnh được giao giám sát, quan trắc trực tiếp, phối hợp chặt chẽ với Bộ TN&MT và các cơ quan làm tốt trách nhiệm được phân công. Tỉnh cũng được giao trực tiếp chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ an toàn nhà máy, không để kẻ xấu phá hoại, bảo đảm an toàn cho nhà đầu tư và tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư. Với Bộ Y tế, sau 15 ngày nữa, công bố chỉ tiêu, chất lượng hải sản tầng đáy tại thôn Hải Thanh, xã Kỳ Lợi; Bộ NN&PTNT ban hành kế hoạch sinh kế đối với vùng ven biển miền Trung. Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ, ngành liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự.