Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp các thượng nghị sỹ Hoa Kỳ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đón Thượng nghị sỹ John McCain. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Hoan nghênh Thượng nghị sỹ John McCain và Thượng nghị sỹ Sheldon Whitehouse thăm làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao tình cảm, những đóng góp tích cực của hai thượng nghị sỹ trong thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước những tiến triển và kết quả hợp tác tốt đẹp trong quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam-Hoa Kỳ trên các lĩnh vực cũng như những cố gắng của hai phía trong thúc đẩy quan hệ song phương.Thủ tướng khẳng định Việt Nam mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục nỗ lực đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực, nhất là chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục-đào tạo, khoa học-kỹ thuật.Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam trong đàm phán Hiệp định xuyên Thái Bình Dương (TPP), có sự linh hoạt đối với Việt Nam trong đàm phán TPP; cho rằng việc đàm phán thành công và ký kết Hiệp định này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho quan hệ hợp tác giữa hai nước.Việt Nam cũng mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác với Hoa Kỳ trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh; đề nghị Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam nâng cao năng lực bảo vệ chủ quyền đất nước; hợp tác, hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, đặc biệt là khắc phục hậu quả bon mìn, chất độc da cam/dioxin.Nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của an ninh mạng, Thủ tướng cho biết Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy hợp hợp tác với Hoa Kỳ trong lĩnh vực này.Về vấn đề nhân quyền, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam đang nỗ lực để đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền con người vì nhân quyền là mục tiêu và cũng là đòi hỏi chính đáng của người dân Việt Nam.Thủ tướng cho biết tình hình nhân quyền ở Việt Nam ngày càng được cải thiện, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng đối thoại thẳng thắn với Hoa Kỳ về vấn đề này.Tại buổi tiếp, Thượng nghị sỹ John McCain và Thượng nghị sỹ Sheldon Whitehouse cho biết chuyến thăm làm việc tại Việt Nam của đoàn Nghị sỹ Hoa Kỳ là nhằm góp phần tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trên các lĩnh vực.Theo Thượng nghị sỹ John McCain, tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến đổi, diễn biến phức tạp, các giao tranh vẫn diễn ra ở nhiều khu vực trên thế giới. Ở Biển Đông, Trung Quốc đang hành xử ngày càng hung hăng, bất chấp luật pháp quốc tế; vấn đề an ninh, an toàn, tự do hàng hải ở Biển Đông luôn là vấn đề nóng bỏng, thu hút sự quan tâm của các quốc gia trên thế giới.Các thượng nghị sỹ Hoa Kỳ cũng chia sẻ đánh giá rằng hòa bình, ổn định, an ninh ở khu vực châu Á, khu vực Đông Nam Á đang đang bị đe dọa bởi ý đồ và hành động đòi hỏi chủ quyền theo yêu sách “đường lưỡi bò” phi lý, bất chấp luật pháp quốc tế, lấn lướt và uy hiếp các nước nhỏ trong khu vực; đây là nhân tố gốc rễ, lớn nhất đe dọa hòa bình, ổn định ở Biển Đông và trong khu vực.Do vậy, để đảm bảo hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, các bên, trong đó có Trung Quốc, phải tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, không sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thực hiện nghiêm túc DOC, sớm tiến tới COC.Thượng nghị sỹ John McCain khẳng định sẽ cùng Thượng nghị sỹ Sheldon Whitehouse đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ sớm bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam.

Hai thượng nghị sỹ cũng cho biết Hoa Kỳ mong muốn tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực an ninh hàng hải, an ninh mạng, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ nguồn nước./.

Theo Vietnam+