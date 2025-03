Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc 18/03/2025 21:06

Ngày 18-3, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã tiếp ông Thang Phi Phàm, Thị trưởng thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang và làm việc tại Khu Thương mại tự do Ninh Ba.

Thị trường Thành phố Ninh Ba bày tỏ tin tưởng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng bày tỏ vui mừng khi tới thăm thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, một trung tâm kinh tế - thương mại - vận tải biển quan trọng bậc nhất ở khu vực duyên hải miền Đông, một hình mẫu về cải cách mở cửa, phát triển chất lượng cao của Trung Quốc.

Phó Thủ tướng khẳng định quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, toàn diện và mang ý nghĩa đặc biệt của Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc 2025.

Phó Thủ tướng chia sẻ mong muốn tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm của Trung Quốc về đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, phát triển các khu thương mại tự do, các chính sách cải cách và mở cửa đột phá của Trung Quốc nói chung, tỉnh Chiết Giang và thành phố Ninh Ba nói riêng.

Ông Thang Phi Phàm khẳng định Đảng bộ, chính quyền thành phố Ninh Ba hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, vui mừng chia sẻ kết quả tích cực trong quan hệ hợp tác với Việt Nam về thương mại, đầu tư cũng như quan hệ hợp tác với các địa phương, nhất là TP Hải Phòng và việc thiết lập đường bay thẳng với TP.HCM.

Thị trưởng Thành phố Ninh Ba bày tỏ tin tưởng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt trong hợp tác thương mại quốc tế và phát triển công nghiệp trong giai đoạn tới; nhấn mạnh vai trò hình mẫu của khu FTZ Ninh Ba trong tiên phong thí điểm xây dựng và triển khai chính sách phát triển các khu thương mại tự do của Trung Quốc.

Thăm và làm việc tại Khu thí điểm thương mại tự do (FTZ) Ninh Ba thuộc tỉnh Chiết Giang, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết Việt Nam đang nghiên cứu, xây dựng các chính sách đột phá để thúc đẩy xây dựng các Trung tâm tài chính, các khu thương mại tự do, trong đó có khu thương mại tự do tại Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam chủ trương đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, đưa khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực tăng trưởng quan trọng hàng đầu của đất nước. Ông đề nghị lãnh đạo khu FTZ Ninh Ba chia sẻ những chính sách, mô hình, kinh nghiệm phát triển các khu thương mại tự do, nhất là các chính sách đang được thí điểm áp dụng tại Khu FTZ Ninh Ba cũng như các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tư nhân…

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển các khu thương mại tự do, lãnh đạo FTZ Ninh Ba nhấn mạnh về quan điểm đề cao tính đột phá, cải cách, tự chủ và mở cửa trong phát triển của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng (phải) tiếp ông Thang Phi Phàm, Thị trưởng thành phố Ninh Ba (trái).

Lãnh đạo khu FTZ Ninh Ba cho biết khu FTZ không chỉ mang lại lợi ích kinh tế thuần túy mà còn là khuôn khổ để các bộ, ngành Trung Quốc triển khai thử nghiệm các chính sách mới, trong đó có chính sách quản lý ngoại hối và mô hình giải quyết thủ tục hành chính “một cửa”.

Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu phát triển khu FTZ Ninh Ba không chỉ là trục liên kết logistics, vận tải biển quốc tế mà còn là trung tâm phân bổ năng lượng, đổi mới sáng tạo và khu vực thí điểm cho phát triển chất lượng cao và sản xuất thông minh.

Khu FTZ Ninh Ba có vị trí chiến lược ở phía Đông Trung Quốc, đóng vai trò một trong những cửa ngõ thương mại quốc tế quan trọng nhất của cả nước. Khu FTZ Ninh Ba được xây dựng theo mô hình khu tổ hợp, gồm nhiều phân khu có chức năng đa dạng, mang tính bổ trợ cao như logistics, thương mại điện tử, vận tải biển, công nghệ cao (bao gồm khu sản xuất bán dẫn)…

Khu FTZ Ninh Ba được khai trương chính thức vào tháng 8-2020 với diện tích 46 km2 tại Quận Bắc Luân, thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. FTZ Ninh Ba là trục liên kết hơn 300 đường vận tải biển, 600 cảng biển trên thế giới, quy tụ 1047 doanh nghiệp, hoạt động trong 32 ngành công nghiệp lớn. Năm 2024, khu FTZ Ninh Ba được công nhận là điển hình cấp quốc gia về khu vực sáng tạo.