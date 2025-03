Bộ Công Thương đề nghị Hà Nội sớm giao đất cho Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia 18/03/2025 12:42

Sáng 18-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chủ trì và chỉ đạo Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Đề nghị sớm giao đất cho Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết việc khai thác và phát triển tối đa các nguồn năng lượng, trong đó có năng lượng tái tạo sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và tạo cơ sở vững chắc để phát triển các trung tâm dữ liệu.

Tuy nhiên, các dự án tại các địa phương vẫn diễn ra rất chậm so với yêu cầu, điều này rất có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt điện trong những năm cuối nhiệm kỳ tới.

Do đó, Bộ trưởng đề nghị các tỉnh, TP khẩn trương hỗ trợ nhà đầu tư và tạo điều kiện để các dự án trên địa bàn được triển khai và kết nối theo đúng kế hoạch. Trước mắt, cần tập trung hỗ trợ các chủ đầu tư nhằm huy động ngay 168 dự án năng lượng tái tạo đang có vướng mắc, để đáp ứng nhu cầu điện năng theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bộ trưởng Bộ Công thương đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án truyền tải, đặc biệt là hệ thống truyền tải liên vùng. EVN cần khẩn trương hoàn thành đàm phán mua bán điện, huy động các nguồn điện ngoài hệ thống.

Đồng thời, Bộ Công Thương cũng đề nghị TP Hà Nội sớm giao đất cho Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia để xây dựng trung tâm điều hành mới, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng nhanh về nhu cầu điện của đất nước trong giai đoạn tới.

Rà soát điều chỉnh quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Tham gia đóng góp ý kiến, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đề nghị các bộ, ngành rà soát và thống nhất xây dựng nền tảng số quan trọng để triển khai toàn quốc, nhất là triển khai trong hệ thống bộ máy chính quyền mới.

Đồng thời, đề nghị các bộ ngành rà soát lại các quy định chuyên ngành để cơ bản chuyển sang hành chính điện tử, hạn chế lưu trữ các văn bản bằng giấy.

Để bảo đảm an toàn an ninh mạng, tạo sự thống nhất trong hệ thống chính quyền, tỉnh này đề xuất Bộ Công an chủ trì đảm bảo toàn bộ hệ thống an toàn an ninh mạng của các cơ quan chính quyền, không để chính quyền các cấp tự đầu tư, thuê bảo vệ như hiện nay.

Ngoài ra, hiện nay dữ liệu có nhưng công tác triển khai AI còn gặp khó khăn, do đó, tỉnh Bình Định đề nghị sớm có hướng dẫn để triển khai ứng dụng AI trong chính quyền các cấp.

Tỉnh này cũng đề nghị các bộ ngành sớm rà soát điều chỉnh quy trình giải quyết thủ tục hành chính từ chính quyền 4 cấp sang 3 cấp, để kịp triển khai hoàn thành bộ máy từ ngày 1-7-2025.

Cho biết trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã hình thành dữ liệu về đất đai, dân cư, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết tỉnh này sẽ đề xuất kết nối cơ sở dữ liệu và giảm hồ sơ thủ tục hành chính, sử dụng các dữ liệu trên.

Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai cho biết sẽ trình để thành lập khu công nghệ thông tin tập trung tại huyện Long Thành, nhằm hình thành trung tâm dữ liệu, hình thành hệ sinh thái ICT toàn diện, thúc đẩy chuyển đổi số, để nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh nói riêng và quốc gia nói chung.

Sắp khai trương Trung tâm dữ liệu lớn tại TP. HCM

Nhấn mạnh vai trò là một nhà mạng lớn, tại phiên họp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) Tào Đức Thắng đăng ký tham gia 3 nội dung: Phát triển hạ tầng mạng 5G; phát triển trung tâm dữ liệu và cáp quang biển quốc tế.

"Chúng tôi đã đăng ký với Bộ KH&CN phát triển hạ tầng 5G với mục tiêu 20.000 trạm BTS 5G trong năm 2025, qua đó đẩy tốc độ chuyển tải dữ liệu hiện nay lên hơn 2,5 lần", đại diện Tập đoàn Viettel nói.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) Tào Đức Thắng. Ảnh: VGP: Nhật Bắc

Tập đoàn này còn cho biết trong tháng 4 này sẽ bàn với TP. HCM khai trương Trung tâm dữ liệu lớn, quy mô gấp 4 lần Trung tâm ở Khu công nghệ Hòa Lạc (Hà Nội). Phấn đấu đến năm 2026 đưa vào hoạt động Trung tâm dữ liệu cho phía Nam.