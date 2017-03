Thủ tướng tiếp bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakatani Gen. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hoan nghênh Bộ trưởng Nakatani Gen thăm làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa bộ trưởng Quốc phòng hai nước; tin tưởng thành công của chuyến thăm sẽ là một đóng góp thiết thực vào thúc đẩy quan hệ song phương trên các lĩnh vực.

Thủ tướng đánh giá quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển hết sức tốt đẹp, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước. Chính sách nhất quán của Việt Nam là mong muốn cùng Nhật Bản tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả và sâu sắc hơn nữa trên các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, an ninh - quốc phòng,…



Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa hai Bộ Quốc phòng, nhất là những lĩnh vực mà hai bên đã thống nhất. Đồng thời mong muốn Nhật Bản phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của mình ở khu vực và trên thế giới, đóng góp tích cực vào gìn giữ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở khu vực.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bộ trưởng Nakatani Gen bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa Nhật Bản và Việt Nam; nhấn mạnh những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác song phương đã mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển chung của cả hai nước.

Ông Nakatani Gen khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy quan hệ hai nước một cách sâu rộng trên các lĩnh vực, đồng thời mong muốn hợp tác thiết thực với Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh; cam kết hỗ trợ các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam để duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, nhất là về an ninh biển và tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Về vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Nakatani Gen khẳng định Nhật Bản chia sẻ quan điểm, lập trường của ASEAN và Việt Nam về việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở khu vực; giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, thực hiện nghiêm túc DOC và sớm ký kết COC. “Vấn đề Biển Đông là vấn đề quan trọng sống còn, không chỉ đối với các nước có liên quan mà còn là đối với cả khu vực”, Bộ trưởng Nakatani Gen nhấn mạnh.