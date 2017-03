Thủy điện Hố Hô xả nước sai quy trình

Rút kinh nghiệm thủy điện Hố Hô Sau khi nghe các ý kiến, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng khẳng định các quy trình xả lũ của hồ chứa đã không được thực hiện một cách đầy đủ và nghiêm ngặt theo các quy trình hồ chứa. Ông Vượng rút kinh nghiệm: “Đối với Nhà máy Hố Hô, công tác kiểm tra đảm bảo an toàn công trình chưa được thực hiện tốt. Chúng ta chưa phát hiện kịp thời nguy cơ sạt lở ở vai phải đập thủy điện. Khi bị sạt thì lại xả ở mức tối đa. Việc xả lũ qua tràn, theo quy trình trong trường hợp đó đáng ra xả ít hơn lưu lượng lũ về. Ở đây các đồng chí giải thích trước nguy cơ sạt lở gây mất an toàn cho công trình nên phải mở cửa tràn tối đa. Đây là lý do thôi”. Ông Hoàng Quốc Vượng nêu rõ: “Nhà máy chưa chấp hành triệt để quy trình vận hành hồ chứa. Nó thể hiện rất cụ thể như anh Tân đã nói. Đáng lẽ trong trường hợp khẩn cấp chúng ta phải báo cáo lên chủ tịch, trưởng Ban Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh, báo cáo ra Bộ Công Thương rồi gọi điện thoại trực tiếp cho tất cả phó chủ tịch huyện, chủ tịch xã để trao đổi nhằm kịp xử lý tình huống này”. Giúp dân nhanh chóng khắc phục hậu quả Tôi yêu cầu Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, thủy điện Hố Bốn (chủ đầu tư) phối hợp với địa phương hỗ trợ, giúp đỡ cho người dân khắc phục một cách nhanh nhất những thiệt hại do mưa, lũ gây ra. Địa phương và lãnh đạo Nhà máy thủy điện Hố Hô phải có quy chế phối hợp để làm sao khi có xả lũ khẩn cấp thì người dân ở các xã hạ du biết được. Đối với Tổng cục Năng lượng, tôi đề nghị phải rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy trình vận hành hồ chứa. Thứ trưởng Bộ Công Thương HOÀNG QUỐC VƯỢNG