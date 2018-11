TP.HCM mưa khủng khiếp, kèm gió giật sau bão số 9

Đây là thông tin được ông Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng dự báo , Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết vào trưa cùng ngày.

Theo ghi nhận của chúng tôi từ 12 giờ trưa đến 15 giờ 30 chiều hôm nay những cơn mưa lớn đã trút xuống TP.HCM và mỗi lúc một to hơn, kèm những cơn gió giật mạnh.

Tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, mưa lớn kèm gió mạnh đã quật đổ một số cây cổ thụ. Ông Lê Minh Dũng - Chủ tịch huyện Cần Giờ cho hay tính tới thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện chỉ có một trường hợp nhà bị tốc mái nhưng đã được lực lượng tại chỗ hỗ trợ chèn chống lại. Cùng đó là một số cây xanh trên đường Duyên Hải bị gãy đổ, đè lên đường dây điện, các lực lượng chức năng đang tích cực dọn dẹp một cách nhanh nhất.



Cây cổ thụ bật gốc ở đường Duyên Hải, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ. ẢNH: Q.VŨ

Tại quận Gò Vấp, chiều cùng ngày, một cây xanh trước ngân hàng nằm trên đường Quang Trung (phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM) bất ngờ ngã đổ. Ngay thời điểm này, một nữ nhân viên ngân hàng đang cùng con trai khoảng sáu tuổi vừa dắt xe máy rời đi. Rất may mẹ con nữ nhân viên này kịp phát hiện và chạy vào ngân hàng để tránh.



Theo nữ nhân viên này, lúc cây ngã có mưa to và gió mạnh khiến nhiều người hoảng hồn. Tại hiện trường, cây xanh ngã trúng bảng hiệu ngân hàng, làm hư hỏng nhẹ. Cây xanh cao khoảng 10 m, đường kính khoảng 10 cm bật gốc ngã xuống vỉa hè trước ngân hàng. Sự việc không ảnh hưởng đến giao thông. Sau đó nhân viên cây xanh đã đến xử lý, cắt tỉa cành, dọn hiện trường.

Hiện đường Phan Huy Ích đang bị ngập, giao thông đi lại khó khăn.



Cây xanh bật gốc trước ngân hàng ở Gò Vấp. Ảnh: H.TÂM



Đường Phan Huy Ích - quận Gò Vấp đang xảy ra ngập.

Tại quận 1, mưa tiếp tục trút xuống dữ dội, gây ngập cục bộ ở một số tuyến đường, ảnh hưởng đến tình hình đi lại của người dân. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa trưa nay xảy ra tình trạng ùn ứ xe cộ. Ngay từ giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Lý Tự Trọng, giao thông hỗn loạn. Đến đoạn giao với Lê Lợi, lượng xe ra vào trung tâm mua sắm nhiều khiến giao thông phức tạp.

Lực lượng CSGT đã nhanh chóng có mặt để điều tiết giảm thông ở khu vực này.



Khu vực nội thành TP.HCM mưa đã to và gió giật mạnh hơn, lúc 15 giờ. Ảnh: L.THOA



Đoạn Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Thánh Tôn kẹt xe trong mưa. Ảnh: L.THOA

Theo ông Lê Đình Quyết, thời điểm này, bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa trên diện rộng. Lượng mưa ở huyện Cần Giờ đang là cao nhất với 150 mm, gió giật mạnh từ cấp 6-8. Tại các quận, huyện trung tâm TP lượng mưa không quá lớn, đến tối sẽ giảm còn khoảng 60-70 mm, gió giật cấp 6-7.





CSGT cũng xuất hiện để điều tiết giao thông. Ảnh: L.THOA

Theo dự báo, từ đây đến tối cùng ngày, huyện Cần Giờ gió vẫn giật cấp 7. Áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Mưa tiếp tục trút xuống khu vực các tỉnh miền Đông Nam bộ, Long An và Bến Tre. Khu vực này sẽ có mưa vừa đến mưa to và rất to, có thể đạt mức 100-120 mm.

Ông Quyết nhìn nhận riêng tại TP.HCM từ đây đến tối, người dân nên lưu ý về mưa to và gió giật mạnh. Còn triều cường thì không cao, sẽ chỉ dưới báo động một và sẽ giảm đi.