TP.HCM ‘siết’ nhậu đêm, được không?

Không cấm uống nhưng cấm… say Việc hạn chế giờ kinh doanh rượu bia là cần thiết. Muốn kinh doanh thì phải có nơi, có chỗ chứ không được lấn chiếm vỉa hè. Nước nào cũng có quy hoạch, không thể để hàng quán bán bia rượu tràn lan như hiện nay được. Thay vì cho mở quán nhậu tràn lan, nên quy hoạch một số tuyến đường, một số khu vực (đặc biệt là khu vực trung tâm) cho phép bán rượu bia không giới hạn giờ, để phục vụ nhu cầu của khách. Ví dụ như tuyến Phạm Ngũ Lão quận 1 chẳng hạn. Ngoài ra, cần có quy định chỉ cho hàng quán được phép kinh doanh rượu bia nhưng không được phép để khách say xỉn, quậy phá. Thấy khách uống say là quán phải chủ động ngưng bán bia rượu. Quán nào vẫn bán khiến khách say, quậy phá là tước giấy phép luôn. Cho kinh doanh nhưng phải kèm điều kiện thật chặt, quản lý thật chặt. Ví dụ điểm bán bia rượu phải có lực lượng bảo vệ đầy đủ, để có thể can thiệp kịp thời khi khách sắp quá chén hoặc quá khích. Ông NGUYỄN VĂN MỸ, Chủ tịch Hội đồng thành viên

Lửa Việt Tour • Những hệ lụy như ồn ào, mất trật tự, xả rác mất vệ sinh, lấn chiếm vỉa hè... do các quán nhậu gây ra đều đã có quy định xử lý. Vấn đề hiện nay là cơ quan quản lý phải thực hiện nghiêm, không dung túng, buông lỏng. Ví dụ hàng quán kinh doanh xong thì phải quét dọn, đổ rác, quán không dẹp thì cứ sáng mai ra lãnh giấy phạt. TS NGUYỄN HỮU NGUYÊN • Việc nhậu tràn lan gây nhiều hệ lụy tiêu cực. Rất nhiều điểm nhậu đêm nằm trong khu dân cư, gây ồn ào, gây mất trật tự, ảnh hưởng đến đời sống bình thường của người dân. Việc giới hạn thời gian kinh doanh rượu bia, giới hạn khu vực kinh doanh theo quy hoạch có thể sẽ gặp phản ứng của nhiều người kinh doanh. Vấn đề là cơ quan quản lý phải cân nhắc giữa các lợi ích và chọn lợi ích cao nhất, đó là trật tự, an toàn cho đời sống người dân. ThS NGUYỄN HOÀNG DŨNG • Từ hồi đường kênh Tân Hóa được làm mới, hai bên đường mọc lên rất nhiều quán nhậu. Người ta nhậu đến 2-3 giờ đêm, vừa nhậu vừa la hét, hát hò có loa phóng thanh hay gõ chén đũa ầm ĩ. Chúng tôi rất khổ sở với các quán nhậu đêm. Đóng kín hết các cửa mà vẫn ồn không chịu nổi. Vì thế tôi ủng hộ ý tưởng cần quy hoạch kinh doanh ăn nhậu vào nơi, vào chỗ riêng. Anh NGỌC HUY, cư dân chung cư Lotus Garden,

quận Tân Phú