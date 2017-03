Trộm cắp, con nghiện: Xử lý sao lúc giao thời?

Quyết định qua phiên họp và cho luật sư tham gia Hiện TAND Tối cao đã trình UBTVQH dự thảo “Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp XLHC tại TAND”. Theo Viện trưởng Viện Khoa học xét xử - TAND Tối cao Nguyễn Văn Minh, ba biện pháp trên mang tính cưỡng chế nhà nước, trực tiếp ảnh hưởng đến quyền cơ bản của công dân, trong đó có quyền của người chưa thành niên. Người bị áp dụng ba biện pháp đó ít nhiều bị hạn chế tự do và một số quyền lợi khác. Vì vậy, việc ban hành quyết định phải được thực hiện theo một trình tự, thủ tục chặt chẽ, dân chủ, công khai, bảo đảm khách quan, chính xác. Việc phán xét về hành vi vi phạm pháp luật và áp dụng chế tài xử lý người vi phạm được giao cho TAND thực hiện nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, khắc phục tình trạng đơn phương quyết định của các cơ quan hành chính (UBND các cấp). Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng ba biện pháp trên được xây dựng tương tự như thủ tục tố tụng của tòa án nhưng ngắn gọn hơn. Theo đó, việc xem xét, quyết định áp dụng ba biện pháp được thực hiện thông qua phiên họp do một thẩm phán chủ trì. Phiên họp có sự tham gia của đại diện cơ quan đề nghị áp dụng biện pháp XLHC, đại diện VKS cùng cấp, người bị đề nghị hoặc đại diện hợp pháp của người chưa thành niên, luật sư hoặc trợ giúp viên pháp lý. Một số vụ người nghiện bị loạn thần gây án - Chiều 25-12-2013, Tống Duy Tân (ngụ tỉnh Hậu Giang) mang theo dao đến KP 2, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức để cướp tài sản. Y đã đâm một người dân, đâm trọng thương một bảo vệ dân phố và bắt cóc cháu bé hai tuổi làm con tin. - Khoảng 16 giờ 10 ngày 4-10-2013, tại lô R chung cư Nguyễn Kim nằm trên đường Nguyễn Kim (phường 7, quận 10, TP.HCM), Nguyễn Quang Mạnh (ngụ phường 7, quận 10) trong cơn phê ma túy đá đã xin đểu và giết chết chị Lê Mỹ Nguyệt. - Khoảng 16 giờ 30 ngày 12-9-2013, trong lúc bị ảo giác do phê ma túy đá, Lê Đức Quyền (ngụ quận 5) cầm hai con dao chạy từ trong hẻm 12 ra đường Nguyễn Văn Đừng, phường 6, quận 5. Lúc này bé Trịnh Mỹ Hà (tám tuổi, ngụ quận 10) vừa tan học đi vào hẻm để cha chở về bị Quyền chém nhiều nhát. ____________________________________________ 1.293 là số người nghiện đã được ngành Công an TP.HCM lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc tại các trường, trung tâm cai nghiện trong năm 2013.