Trung Quốc viện trợ Bộ Công an Việt Nam lắp đặt phòng LAB

Ngày 16-9, thông tin từ Bộ Công an, Cục Đối ngoại (Bộ Công an Việt Nam) và Văn phòng sĩ quan liên lạc Cảnh sát Trung Quốc tại Việt Nam vừa phối hợp tổ chức khánh thành Phòng LAB do Bộ Công an Trung Quốc viện trợ Bộ Công an Việt Nam.



Các đại biểu dự lễ khánh thành Phòng Lab. Ảnh: BCA

Thiếu tướng Vũ Ngọc Lân, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an Việt Nam, cho biết triển khai biên bản ghi nhớ về kết quả hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 5 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc, Bộ Công an Trung Quốc đã quyết định viện trợ Bộ Công an Việt Nam hệ thống thiết bị phòng thu thập, khôi phục chứng cứ dữ liệu điện tử đặt tại TP.HCM.

Sau hai năm với sự phối hợp chặt chẽ, tích cực giữa các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc cũng như sự nỗ lực của Công ty công nghệ thông tin Lý Á (Trung Quốc), Phòng LAB với trang thiết bị tiên tiến đã được lắp đặt nhằm phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.