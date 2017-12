Trưởng Công an huyện Kế Sách, Sóc Trăng bị cảnh cáo

(PLO)- Đại tá Nguyễn Văn Hai, Trưởng Công an huyện Kế Sách, nguyên giám thị Trại Tạm giam, Công an tỉnh Sóc Trăng, bị kỷ luật cảnh cáo do sai phạm của cấp dưới khi còn lãnh đạo trại tạm giam.