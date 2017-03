Truy tìm người phân lô bán đất rừng để xây nhà không phép

Theo đó, ông Phạm Quang Duy (ngụ phường 3, TP Vũng Tàu) nhận khoán trồng rừng theo Chương trình 327 tại khu vực hẻm 227 đường Lưu Chí Hiếu (phường 10, TP Vũng Tàu). Vào cuối năm 2010, ông Duy có giao dịch hợp đồng nhận khoán lại với ông Sỹ và một người khác nữa. Qua thông tin người dân cung cấp, ông Nguyễn Văn Sỹ đã phân đất rừng nhận khoán và bán bảy lô với tổng diện tích hơn 3.100 m2, nhận số tiền hơn 1,2 tỉ đồng. Hiện đã có 10 hộ dân xây dựng nhà không phép trên các lô đất này.



Khi được công an mời làm việc, ông Sỹ đã không có mặt tại địa phương. Do vậy, Công an TP Vũng Tàu ra thông báo truy tìm ông Nguyễn Văn Sỹ.

Cá nhân và đơn vị nào phát hiện thông tin về ông Sỹ thì báo ngay cho Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP Vũng Tàu (số 2 Thống Nhất, TP Vũng Tàu, gặp đồng chí Trần Việt Trung, điện thoại 0908978899).