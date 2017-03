Vẫn còn ‘đầu gấu’ trong nhà tạm giữ, tạm giam

Tại hội thảo, nhiều ý kiến thẳng thắn chỉ ra những bất cập và hạn chế trong công tác tạm giữ, tạm giam hiện nay.







Tình trạng 'đầu gấu', 'anh chị' trong một số trại giam vẫn còn nhiều. Hình minh họa

Theo ông Triệu Quang Định, Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự - VKSND Tối cao, tình trạng “đầu gấu”, “anh chị” ở một số nhà tạm giữ, tạm giam vẫn còn.

Một số nơi giam, giữ còn có chức danh “trực buồng” để giúp cán bộ quản giáo nắm tình hình, duy trì trật tự nên đã xảy ra nhiều vụ án cố ý gây thương tích, giết người do “trực buồng” hoặc người bị giam, giữ gây ra.

Có nơi quản lý, giám sát chưa chặt dẫn đến việc người bị kết án tử hình lợi dụng trốn khỏi nơi giam giữ. Cá biệt còn có để xảy ra tình trạng người bị kết án tử hình có thai trong quá trình giam giữ.

Có trường hợp cán bộ ở nhà tạm giữ say xỉn kêu bị can đang bị tạm giam ra cạo gió. Do cán bộ quá say rồi ngủ quên và bị can lợi dụng sơ hở mở cửa trại giam trốn thoát.

Để ngăn chặn tình trạng trên, theo ông Định cần có quy định VKS có quyền kiểm sát đột xuất tại cơ sở tạm giữ, tạm giam; gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam về điều kiện giam giữ. VKS cũng có quyền yêu cầu trưởng nhà giam giữ cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc tạm giữ, tạm giam; thông báo tình hình tạm giữ, tạm giam, trả lời về quyết định biện pháp hoặc việc làm vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam.

TRỌNG PHÚ