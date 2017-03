Vẫn ‘đánh vật’ với vé tàu tết

Việc bán vé năm nay vẫn thực hiện bằng cách trực tiếp tại ga (phải lấy số thứ tự qua tin nhắn) và bán qua mạng, tại website dsvn.vn.

Ghi nhận của PV, chưa đến 8 giờ, nhiều hành khách tập trung tại khu vực nhà chờ tại Ga Sài Gòn (phường 9, quận 3, TP.HCM). Đây là số hành khách đã nhắn tin lấy số thứ tự mua vé từ hôm trước. Ông Nguyễn Văn Hải (quận Bình Tân) cho biết sáng sớm 30-9 ông đã soạn sẵn để chờ đúng giờ tổng đài nhận tin nhắn là lập tức gửi tin lấy số thứ tự. “Tôi gửi tin nhắn mua tấm vé về tỉnh Phú Yên ngay thời điểm bắt đầu nhận tin nhắn, là lúc 6 giờ nhưng số thứ tự đã là 594. Ngày 1-10, tôi đến ga từ sớm chờ mua vé nhưng đến trưa, rồi đến 16 giờ cùng ngày thì nhà ga cũng chỉ giải quyết đến số 500” - ông Hải nói.

Để chắc ăn, ông Hải cho biết cùng việc nhắn tin lấy số thứ tự mua vé ông còn truy cập vào website dsvn.vn để đặt chỗ nhưng cũng không thành công. Ngược lại, ông Bùi Ngọc Oanh (60 tuổi, ở quận Phú Nhuận) cho biết không quá khó để ông đặt mua tấm vé đi Quảng Ngãi vào ngày 27 tháng Chạp.

Theo Công ty Vận tải Đường sắt Sài Gòn, điểm đặc biệt của năm nay là hành khách không cần phải đến ga vẫn được phép lên tàu sau khi đặt mua vé, thanh toán thành công. Cụ thể, dù hành khách mua vé bằng hình thức nào thì đều có thể tự in vé lên tàu và với thẻ này, hành khách không cần phải đến ga lấy vé như mọi năm. Tuy vậy, ông Oanh nói: “Tôi đặt vé trên mạng thành công vào đầu giờ chiều nhưng gần hết cuối ngày vẫn chưa thể được giải quyết trả tiền để lấy vé. Đặt chỗ thành công rồi nhưng chỉ khi nào cầm được tấm vé trên tay thì mới chắc ăn” - ông Oanh nói.

Điều lo lắng của ông Oanh là có cơ sở. Đơn cử, bà Trần Đặng Đình An phản ánh trên Facebook vé tàu điện tử, bà đã đặt vé thành công song trang web không gửi mã, vé qua email. Đến khi tôi ra tận ga thì họ bảo mã code từ hệ thống bán vé cấp không có thực. Vì thế Ga Sài Gòn từ chối cấp vé dù tôi đã trả tiền mua vé qua ngân hàng. Các phản ánh của bà An được gửi đến hệ thống bán vé tàu điện tử thì người quản trị cho biết khả năng vé của bà An giao dịch không thành công nên bà sẽ được hoàn tiền trở lại. Còn việc mua vé thì… cứ làm lại theo quy trình.

Ngoài ra, một số người còn cho rằng họ truy cập để mua vé tàu qua mạng không được. Bà Lê Phương Thảo phản ánh đăng nhập hoài không được, bà gọi điện thoại đến tổng đài hơn chục cuộc song vẫn không có người nghe máy. Tương tự, ông Bùi Minh Tuấn (quận Thủ Đức) cũng bức xúc: “Tôi đặt vé thành công, in được phiếu đặt chỗ rồi đến ngân hàng thanh toán. Nhưng tới nơi, nhân viên ngân hàng nói: “Mã thanh toán đã hết hạn”. Họ nói được giữ vé trong 24 giờ, trong khi từ lúc tôi đặt chỗ thành công đến khi trả tiền chưa được tám giờ mà hết hạn là thế nào?”… Hàng loạt ý kiến phản ánh, bày tỏ bức xúc của những người không mua được vé tàu tết đã không được trả lời rõ ràng hoặc “cho qua”.