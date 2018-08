Vĩnh Tân 1 phải có đề án tiêu thụ tro xỉ mới được hoạt động

Ngày 23-8, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký văn bản gởi Sở Tài nguyên và Môi trường; Công an tỉnh; UBND huyện Tuy Phong và Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 liên quan đến công tác bảo vệ môi trường tại Trung tâm Điện lức Vĩnh Tân.





Hình ảnh thử nghiệm tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 được chia sẻ trên Facebook.



Theo đó, Bình Thuận yêu cầu Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 kiểm soát chặt các nhà thầu trong việc quản lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại theo quy định; khắc phục các tồn tại, thiếu sót trong việc quản lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại.

Khẩn trương hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường giai đoạn 1 (Tổ máy số 1) theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT); hoàn chỉnh các thủ tục khai thác và sử dụng nước biển, xả nước thải vào nguồn nước theo yêu cầu của Bộ TN&MT.



Lập hồ sơ quản lý thiết bị quan trắc môi trường theo quy định, gửi hồ sơ về Sở TN&MT để thực hiện quan trắc đối chứng trước khi đưa hệ thống vào hoạt động chính thức.



Đối với Tổ máy số 2, các hoạt động, hạng mục khi tiến hành vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường theo kế hoạch và các hoạt động vận hành khác kể cả việc hiệu chỉnh, vệ sinh máy móc, thiết bị nếu có khả năng phát sinh chất thải, Công ty phải có văn bản thông báo cho Cục Bảo vệ môi trường miền Nam và Sở TN&MT trước 5 ngày để có biện pháp theo dõi, giám sát.



Đặc biệt, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 lập và phê duyệt Đề án xử lý, tiêu thụ tro xỉ trước khi đưa vào vận hành thương mại theo hướng dẫn của Bộ Công Thương. Về các tiêu chuẩn vật liệu xây dựng từ tro, xỉ, Bộ Xây dựng đã có Văn bản trả lời ý kiến chất vấn của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, Bộ Xây dựng được Thủ tướng Chính phủ giao triển khai xây dựng mới các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật liên quan đến sử dụng tro, xỉ làm vật liệu san nền và đường giao thông, dự kiến ban hành trong năm 2018 và đầu năm 2019, đề nghị Công ty theo dõi, cập nhật việc ban hành tiêu chuẩn liên quan của Bộ Xây dựng để thực hiện theo quy định.



Giao Sở TN&MT: Tiếp tục giám sát và hướng dẫn chủ đầu tư Dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 và các dự án tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng và hoạt động, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Giám sát chặt chẽ các hoạt động vận hành kể cả việc hiệu chỉnh, vệ sinh máy móc, thiết bị có khả năng phát sinh chất thải của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1.



Giao Công an tỉnh Bình Thuận, tiếp tục chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ thường xuyên theo dõi, giám sát việc xử lý các chất thải phát sinh tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; bám sát địa bàn, theo dõi diễn biến về an ninh trật tự tại địa phương để có giải pháp xử lý kịp thời không để xảy ra mất an ninh trật tự tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.



Yêu cầu UBND huyện Tuy Phong, chỉ đạo Tổ công tác thường xuyên giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; yêu cầu các phòng, đơn vị, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi diễn biến về an ninh trật tự tại địa phương để kịp thời chấn chỉnh và phối hợp với các sở, ngành xử lý kịp thời, đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ môi trường của các dự án tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.



Trước đó, ngày 21-7, trên mạng xã hội Facebook “nóng” lên và chia sẻ chóng mặt hai clip quay khói đen bốc cao cả chục mét kèm theo tiếng nổ nhỏ và cho biết xảy ra tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 ở xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong. Đại diện Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 lý giải luồng khí bốc cao là do hơi nước trong quá trình thông lò hơi thử nghiệm chứ không phải cháy.

Theo vị đại diện này thì nhà máy nhiệt điện nào khi thông lò cũng gặp trường hợp trên. Đây là thông thổi hơi nóng của lò hơi để đảm bảo không tắc lò, không có chất độc gì. Sau đó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn yêu cầu Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 tạm dừng việc vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường khi chưa có thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm tổ máy số 2 gửi Bộ TN&MT, Sở TN&MT, UBND xã Vĩnh Tân theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.

Về phía Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 cũng đã nhận thiếu sót là chưa lập và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về kế hoạch vận hành thử nghiệm tổ máy số 2 và việc thông thổi hệ thống đường ống lò hơi theo quy định.