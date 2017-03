Vòng 16 Toyota V-League: Hơi nóng sau gáy

Cần Thơ khó lấy điểm trước Thanh Hóa Trong nỗ lực đào thoát khỏi cuối bảng, Cần Thơ vừa có hai trận thắng quý trước Đồng Nai 4-3 và đặc biệt là đại thắng 3-0 ngay trên sân Than Quảng Ninh. Tuy nhiên, thầy trò Nguyễn Thanh Danh sẽ không có nhiều cơ hội gây bất ngờ trên sân Thanh Hóa chiều nay. Chủ nhà chỉ kém đội đầu bảng B. Bình Dương 1 điểm và với động lực cao hơn, nội lực mạnh hơn, Thanh Hóa dễ thắng đậm đối thủ dưới cơ Cần Thơ. + Các trận đấu khác: B. Bình Dương - Sanna Khánh Hòa (BTV2 trực tiếp 17 giờ); Hải Phòng - ĐT Long An (VTC3 trực tiếp 17 giờ); Than Quảng Ninh - SHB Đà Nẵng (VTV6 trực tiếp 18 giờ); Hà Nội T&T - Đồng Tháp (BĐTV trực tiếp 18 giờ). TT