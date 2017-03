Vụ TNGT làm 6 người chết: Thiết bị hành trình bị tắt trước khi xe gây tai nạn

Theo đó, cả hai xe đều tắt thiết bị giám sát hành trình (GSHT) trước khi xảy ra tai nạn. Xe khách tắt thiết bị GSHT vào 11 giờ 10 phút, xe Container tắt TBHT vào 10 giờ 44 phút, tai nạn xảy ra 12 giờ 20 phút.

Ông Ngô Hồng Hệ, Trưởng phòng kiểm định xe cơ giới - Cục Đăng kiểm Việt Nam, khẳng định theo quy định các thiết bị giám sát hành trình không được để các công tác bật, tắt. Ông nói: “Về nguyên tắc thì không ai cho phép việc này, tuy nhiên trong quá trình sử dụng họ làm gì cơ quan chức năng khó có thể kiểm soát được”- ông Hệ nói.

Theo ông Hệ, lái xe tắt thiết bị GSHT mình phải quy trách nhiệm cho các doanh nghiệp, lái xe.



Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, 12 giờ 20 phút, cùng ngày trên tuyến quốc lộ 18A, thuộc địa bàn huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) xe Container 15C-089.07, kéo rơ moóc 15R-036.19 di chuyển theo chiều Hạ Long - Móng Cái. Khi đến vị trí trên, do gặp khúc cua ngặt nên phần đuôi của xe container va vào thành của xe khách 14N-9315, chở theo 19 hành khách. Vụ tai nạn làm xe khách đâm vào sườn núi, xe container lật, 6 người chết và 8 người trên xe khách bị thương nặng.

Cùng ngày, Ủy Ban An toàn giao thông quốc đã có công điện chỉ đạo Bộ GTVT nhanh chóng khắc phục hậu quả của vụ tai nạn. Đồng thời, yêu cầu Công an tỉnh Quảng Ninh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, khởi tố vụ án, bị can đối với cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy Ban An toàn giao thông quốc gia, đã thăm hỏi và gửi lời chia buồn, hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân tử vong, bị thương.