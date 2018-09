Vụ tố cáo chủ tịch TP Vinh: Chuyển hồ sơ sang công an

Chiều 10- 9, ông Vi Văn Sửu, Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An cho biết, đã hoàn tất thủ tục chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Nghệ An điều tra một vụ việc về thu hồi và bồi thường đất, cấp đất tái định cư cho bà Nguyễn Thị Thu Hà (trú TP Vinh) khi thực hiện Dự án cải tạo hào thành cổ Vinh, để điều tra, làm rõ.



Khu vực đất bà Nguyễn Thị Thu Hà đã thu hồi, đền bù.

Trước đó, ngày 11-4, UBND tỉnh Nghệ An có quyết định thụ lý giải quyết tố cáo đối với Chủ tịch UBND TP Vinh có sai phạm trong việc thu hồi đất, bồi thường, cấp đất tái định cư khi thực hiện Dự án hào thành cổ Vinh. Đồng thời, UBND tỉnh Nghệ An đã thành lập tổ xác minh tố cáo.

Có bốn nội dung tố cáo được thụ lý. Trong đó, nội dung thứ nhất là tố cáo cho rằng: Dự án cải tạo hào thành cổ Vinh chỉ phải thu hồi 4,6m2 đất nông nghiệp của thửa đất số 18, tờ bản đồ số 13, khối 4, phường Đội Cung (TP Vinh) của bà Nguyễn Thị Thu Hà. Tuy nhiên, đã thu hồi hơn 300m2, bồi thường 860 triệu cho bà Hà. Bà Hà được giao 2 lô đất tái định cư.



Chiều 10-9, ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: “Trong các nội dung tố cáo thì chỉ có nội dung thứ nhất về đất bà Hà là chuyển cơ quan công an để làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Các nội dung còn lại đã có chuẩn y kết luận thanh tra rồi”.

Ông Nguyễn Hoài An- Chủ tịch UBND TP Vinh cho biết: “Tôi không trực tiếp ký về thu hồi và thường đất, cấp đất tái định cư Dự án cải tạo hào thành cổ Vinh mà phó chủ tịch trực tiếp làm và ký. Ai sai đến đâu xử lý đến đó”.