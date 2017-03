Xông vào nhà tắm giết vợ của bác ruột, cướp tài sản

Trước đó, vào 18h ngày 24/3, người dân phát hiện bà Lê Thị Phúc (50 tuổi, trú ấp Phước Trung, xã Tam Phước, huyện Long Điền) chết trong tư thế không mặc quần áo, đầu nghiêng vào lu nước trong nhà tắm, trên người có nhiều vết dao.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Long Điền phối hợp Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra truy tìm thủ phạm. Cơ quan công an xác định nạn nhân bị đâm 13 nhát dao.

Hung thủ tại cơ quan công an.

Người nhà nạn nhân cho biết, hàng ngày bà Phúc ở nhà giữ cháu ngoại. Sáng 24/3, con gái đến đưa cho bà 200.000 đồng để đi đám cưới và đón cháu bé về nhà. Tuy nhiên qua xác minh, bà Phúc không đi dự đám cưới, chiếc thiệp cưới được con gái bỏ tiền vào đã bị mất.

Xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản, ngay trong đêm, công an huyện Long Điền và PC45 tiến hành truy xét các đối tượng nghi vấn. Đến chiều 25/3, công an bắt hung thủ Nguyễn Tuấn Vũ, gọi nạn nhân là bác.

Tại cơ quan công an, Vũ khai khoảng 9h30 ngày 24/3 đến nhà bà Phúc để trộm tài sản. Khi đến nơi, phát hiện con gái bà đang có mặt tại đây nên Vũ đứng bên ngoài quan sát. Khi người này về, nạn nhân vào nhà tắm, Vũ liền đột nhập vào nhà để trộm đồ.

Bị nạn nhân phát hiện, Vũ lấy dao lao vào đâm liên tiếp vào người bà Phúc. Trong quá trình tấn công, do bị trượt chân nên Vũ đâm trúng đầu gối của mình.

Khi người bác gục xuống, Vũ lấy các nữ trang trên người bà Phúc, điện thoại di động và 200.0000 đồng trong thiệp cưới.

Sau đó, Vũ mang nhẫn đến bán tại thị trấn Long Điền được 6,4 triệu đồng. Trưa cùng ngày, anh ta đến bệnh viện Bà Rịa băng bó vết thương. Khi cơ quan công an khám nghiệm hiện trường, Vũ vẫn đến xem và phụ giúp gia đình nạn nhân làm tang lễ.