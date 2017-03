Xử phạt nồng độ cồn: Say khướt vẫn đi đón con

Chiều 19-9, Phòng CSGT (PC67), Công an TP Hà Nội tổ chức buổi tập huấn nhằm nâng cao hiệu quả công tác xử lý nồng độ cồn cho các chiến sĩ CSGT trên toàn địa bàn TP. Được biết, đây là hoạt động nằm trong kế hoạch phối hợp giữa Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Cục CSGT (C67), Bộ Công an. Đại diện các Đội CSGT của TP Hà Nội đã có mặt để tham gia buổi tập huấn.

Ghi nhận tại khu vực ngã tư Lê Đức Thọ - Hàm Nghi (Nam Từ Liêm, Hà Nội), nơi diễn ra buổi tập huấn, đoạn đường dài khoảng 100m đã được lực lượng CSGT phân luồng, phục vụ công tác tập huấn.

Theo kế hoạch, lực lượng CSGT sẽ đề nghị dừng xe ngẫu nhiên đối với các tài xế điều khiển phương tiện đi qua tuyến đường. Tiếp đó, các tài xế này sẽ được kiểm tra nhanh bằng máy test nồng độ cồn, nếu trong hơi thở phát hiện có hơi men, lực lượng CSGT sẽ mời tài xế xuống xe, sử dụng ống đo nồng độ cồn chuyên dụng để xác định chính xác chỉ số nồng độ cồn trong hơi thở.



Trong khoảng một tiếng thực hiện kế hoạch, lực lượng CSGT đã yêu cầu dừng xe kiểm tra đối với hàng chục phương tiện. Đa số các tài xế khi kiểm tra nhanh không có nồng độ cồn trong hơi thở đều được CSGT cảm ơn và mời lưu thông tiếp. Tuy nhiên, một số tài xế sử dụng rượu bia trong lúc lái xe thì đều bị máy đo phát hiện.

Đáng chú ý, có trường hợp do sử dụng lượng rượu, bia quá nhiều đã không còn tỉnh táo khi bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra. Cụ thể, đó là trường hợp anh Lê Viết Long (35 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội), một trong những người bị xử phạt nồng độ cồn trong buổi tập huấn.

Khi lưu thông đến khu vực ngã tư Lê Đức Thọ - Hàm Nghi, do phát hiện có biểu hiện sử dụng rượu, bia, anh Long đã bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, thay vì vào chốt ngay, anh Long liên tục “cò cưa” với CSGT, rằng mình đang vội đi đón con.



Các tài xế sẽ được kiểm tra nhanh nồng độ cồn, nếu không vi phạm, CSGT sẽ nói cảm ơn và mời đi tiếp

Chưa dừng lại, khi lực lượng CSGT yêu cầu thổi nồng độ cồn, anh Long liên tục rút điện thoại ra, nói rằng mình phải gọi cho vợ để đi đón con. Mặc cho các chiến sĩ CSGT đề nghị chấp hành, anh này nhất định phải gọi cho vợ xong rồi mới thổi hơi.

Phải đến khoảng 10 phút, sau khi tắt mở điện thoại nhiều lần và gọi cho vợ đến đón con, người đàn ông này mới chịu thổi vào máy đo. Kết quả cho thấy trong hơi thở của anh Long có nồng độ cồn, tỉ lệ là 0,56 mg/l khí thở.

Với kết quả trên, anh Long đã bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt hành vi vi phạm nồng độ cồn, mức phạt là 3,5 triệu đồng.

Sau khi lập biên bản, trả lời câu hỏi tại sao lại sử dụng rượu bia trong khi lái xe, anh Long cho hay trưa cùng ngày đã cùng bạn bè đi hát karaoke và nhậu nên trong người mời có hơi men. PV tiếp tục với câu hỏi với nồng độ cồn cao như kết quả đo được, liệu việc đi đón con có đảm bảo an toàn tính mạng cho cháu bé và chính bản thân mình, người đàn ông này chỉ biết đưa tay lên đầu gãi rồi cười trừ: “Lần sau tôi sẽ không sử dụng rượu bia khi lái xe hoặc khi đón con nữa”.





Lực lượng CSGT sử dụng máy test nồng độ cồn (ống loe) để kiểm tra nhanh các tài xế



Nếu thấy có hơi men, các tài xế sẽ tiếp tục thổi vào máy đo nồng độ cồn chuyên dụng (ống dài) để kiểm tra chính xác tỉ lệ nồng độ cồn trong hơi thở





Anh Lê Việt Long, khi được CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn đã có nhiều biểu hiện không tỉnh táo do sử dụng rượu bia. Tài xế này liên tục lấy lí do phải đi đón con và gọi điện cho vợ để "cò cưa" việc thổi hơi vào máy





Sau một hồi lâu thuyết phục, người đàn ông này mới chịu thổi vào máy test nhanh nồng độ cồn





Do có hơi men, anh Long được chuyển sang đo bằng máy ống dài để xác định chính xác tỉ lệ nồng độ cồn trong hơi thở



Kết quả cho thấy, tỉ lệ nồng độ cồn của người đàn ông này là 0,56 mg/l khí thở





CSGT đã lập biên bản xử phạt hành vi vi phạm nồng độ cồn với anh Long