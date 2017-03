2 tên trộm không biết vì sao bị bắt

Mất của, anh đi trình báo và Công an TP Phan Thiết “ung dung” đến một nhà nghỉ trên địa bàn bắt Trần Văn Thuộc và Hồ Văn Hiệp (cùng trú huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) cùng tang vật đưa về trụ sở. Công an dễ dàng bắt hai kẻ trộm vì anh T. cài định vị trên laptop, điện thoại nhưng hai người này không biết, mang ra sử dụng, công an cứ theo định vị mà bắt người. Nhiều kẻ trộm, cướp giật kỳ công khi lấy tài sản nhưng lơ ngơ với đồ công nghệ cao, bị bắt là vậy.