7 loại trái cây tốt cho sức khỏe giúp giảm cân 04/05/2024 11:03

Theo The Times of India, việc bổ sung các loại trái cây phù hợp vào chế độ ăn uống của bạn có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể. Trái cây không chỉ ngon mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng và chất xơ cần thiết có thể giúp bạn giảm cân. Dưới đây là 7 loại trái cây tốt nhất cho sức khỏe có thể hỗ trợ giảm cân và giúp bạn cảm thấy no và hài lòng suốt cả ngày.

Táo

Táo có lượng calo thấp và nhiều chất xơ, khiến chúng trở thành lựa chọn ăn nhẹ tuyệt vời để giảm cân. Hàm lượng chất xơ cao giúp bạn no lâu hơn, giảm khả năng ăn quá nhiều. Táo rất giàu chất chống oxy hóa và vitamin C, giúp tăng cường khả năng miễn dịch và giữ cho bạn khỏe mạnh.

Thưởng thức một quả táo giòn như một bữa ăn nhẹ vào giữa buổi sáng hoặc buổi chiều để hạn chế cảm giác thèm ăn và thúc đẩy quá trình giảm cân.

Một quả táo mỗi ngày giúp giảm cân. Ảnh: Pexels

Cam

Cam không chỉ giúp giải khát mà còn cực kỳ có lợi cho việc giảm cân. Chứa nhiều vitamin C và chất xơ, cam hỗ trợ tiêu hóa và mang lại cảm giác no. Chất xơ hòa tan trong cam làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Hơn nữa, cam có lượng calo thấp và hàm lượng nước cao, khiến chúng trở thành lựa chọn tuyệt vời cho bữa ăn nhẹ giúp giảm cân.

Bắt đầu ngày mới với một ly nước cam ép tươi hoặc thưởng thức một quả cam mọng nước như bữa ăn nhẹ giữa ngày để hỗ trợ hành trình giảm cân của bạn.

Chuối

Chuối là loại trái cây tiện lợi và bổ dưỡng, có thể hỗ trợ giảm cân. Chúng rất giàu kali, giúp điều hòa huyết áp và giảm đầy hơi. Chuối cũng là nguồn cung cấp tinh bột kháng tiêu tốt, một loại chất xơ giúp tạo cảm giác no và giảm lượng calo nạp vào. Chuối cung cấp năng lượng nhanh chóng, khiến chúng trở thành món ăn nhẹ lý tưởng trước khi tập luyện.

Thưởng thức một quả chuối cắt lát cùng với bột yến mạch buổi sáng hoặc như một bữa ăn nhẹ giữa ngày để ngăn chặn cơn đói và hỗ trợ mục tiêu giảm cân của bạn.

Dưa hấu

Dưa hấu có lượng calo thấp và hàm lượng nước cao, khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn giảm cân. Hàm lượng nước cao trong dưa hấu giúp bạn luôn đủ nước và no, giảm khả năng ăn quá nhiều. Hơn nữa, dưa hấu rất giàu vitamin A và C, cũng như chất chống oxy hóa, giúp tăng cường sức khỏe tổng thể.

Lựu

Lựu không chỉ ngon mà còn có tác dụng giảm cân vô cùng hiệu quả. Chứa nhiều chất chống oxy hóa và chất xơ, lựu hỗ trợ tiêu hóa và mang lại cảm giác no. Hàm lượng chất xơ cao trong quả lựu giúp điều hòa nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón, từ đó hỗ trợ giảm cân.

Hơn nữa, lựu có lượng calo thấp và hàm lượng nước cao, khiến nó trở thành sự lựa chọn tuyệt vời cho bữa ăn nhẹ thân thiện với người giảm cân.

Đu đủ

Đu đủ là một loại trái cây nhiệt đới không chỉ thơm ngon mà còn có tác dụng giảm cân vô cùng hiệu quả. Chứa nhiều vitamin, khoáng chất và enzyme, đu đủ hỗ trợ tiêu hóa và thúc đẩy quá trình trao đổi chất lành mạnh.

Enzym papain có trong đu đủ giúp phân hủy protein và hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa đầy hơi và thúc đẩy bụng phẳng. Hơn nữa, đu đủ có lượng calo thấp và hàm lượng nước cao, khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho bữa ăn nhẹ giúp giảm cân

Chanh

Chanh không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn vô cùng có lợi cho việc giảm cân. Chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa, chanh hỗ trợ tiêu hóa và thúc đẩy quá trình trao đổi chất lành mạnh.

Axit citric có trong chanh giúp kích thích dịch dạ dày, hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa đầy hơi. Hơn nữa, chanh có lượng calo thấp và có thể dễ dàng kết hợp vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn. Bắt đầu ngày mới với một ly nước chanh ấm để khởi động quá trình trao đổi chất và thúc đẩy quá trình giảm cân. Bạn cũng có thể thêm nước chanh tươi vào món salad, súp và sinh tố để tăng thêm hương vị và dinh dưỡng.

Nên ăn bao nhiêu trái cây trong một ngày?

Lượng trái cây được khuyến nghị hàng ngày thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố như tuổi tác, giới tính và mức độ hoạt động thể chất. Tuy nhiên, hướng dẫn chung là nhắm tới 2 đến 2,5 cốc trái cây mỗi ngày cho người lớn, theo khuyến nghị trong Hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ của USDA. Điều này có thể bao gồm nhiều loại trái cây tươi, đóng hộp, đông lạnh hoặc khô, cũng như nước ép trái cây 100%. Tốt nhất nên chọn nhiều loại trái cây để đảm bảo bạn nhận được nhiều chất dinh dưỡng.