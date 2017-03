Giam xe nhưng hổng biết làm sao phạt

Số là trước đó anh Quách Văn Tỉnh đi mua gà về thịt thì bị công an xã giữ xe. Lý do là anh Tỉnh chạy xe vào con lộ bê tông vừa làm chưa khô mặt, tạo vết bánh xe sâu 1 cm, dài 50 m mà không biết. Theo anh Tỉnh, anh từ xã khác đến nên không biết việc làm đường, trong khi những người làm đường chỉ đặt một tàu dừa làm hiệu. Trời tối và tưởng là tàu dừa rụng nên anh vô tư chạy xe làm lún mặt đường. “Lỗi này mới quá, chưa tìm ra điều khoản nào để xử phạt và chúng tôi đã báo lên huyện nhờ rà giúp luật để xử lý” - trưởng công an xã nói. Xem ra bắt thì dễ chứ phạt coi bộ khó đây!

TRẦN VŨ