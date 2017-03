16 ứng cử viên sớm cho Oscar 2016

1 / 16 The Revenant: Từ lúcBirdmanchưa giành thắng lợi vang dội tại Oscar 2015, đạo diễn Alejandro González Iñárritu đã bắt tay thực hiệnThe Revenant. Bộ phim kể lại cuộc đời của Hugh Glass, nhà thám hiểm lừng danh người Mỹ hồi thế kỷ XIX. Trong một chuyến đi, ông kỳ diệu sống sót sau khi bị gấu tấn công rồi quay trở về trả thù những kẻ đã bỏ rơi mình trong cơn hoạn nạn. Sắm vai Hugh Glass, đây là cơ hội để Leonardo DiCaprio chấm dứt “lời nguyền Oscar” đeo đuổi anh suốt hai thập kỷ qua.



2 / 16 Joy: Đây là bộ phim thứ tư trong vòng 5 năm của David O. Russell, nhà làm phim được Viện hàn lâm hết sức ưu ái thời gian qua. TrongJoy, Jennifer Lawrence hóa thân thành Joy Mangano, người phụ nữ đơn thân từng sáng chế ra cây lau nhà Miracle Mop nổi tiếng. Sẽ không ngạc nhiên nếu Viện Hàn lâm trao cho JLaw đề cử thứ tư trong sự nghiệp vớiJoy, bởi cô vốn là “cục cưng” của giới truyền thông và lễ trao giải thưởng Oscar lần thứ 88 chắc chắn sẽ thu hút được thêm người xem khi có người đẹp tham gia tranh tài.



3 / 16 Southpaw: Sau khi Viện hàn lâm ngó lơNightcrawlerhồi đầu năm, tài tử Jake Gyllenhaal sẽ có hai cơ hội để “phục thù”. Đầu tiên làSouthpaw, bộ phim chính kịch lấy đề tài quyền anh, xoay quanh cuộc đời thăng trầm một võ sĩ thành công trong sự nghiệp, nhưng lại thất bại trong hôn nhân gia đình. Jake Gyllenhaal phải tăng hơn 6 kg cơ bắp cho tác phẩm dự kiến ra mắt trong mùa hè 2015.



4 / 16 Everest: Cơ hội thứ hai để Jake Gyllenhaal có thể ghi điểm với Viện Hàn lâm làEverest, bộ phim kể lại bi kịch có thật trên “nóc nhà thế giới” vào năm 1996, những cái chết của hai đoàn leo núi do Scott Fischer (Jake Gyllenhaal) và Rob Hall (Jason Clarke) dẫn đầu. Đây cũng là dịp để nhà làm phim Baltasar Kormákur người Iceland lấy lại niềm tin từ người hâm mộ, sau khi anh chưa để lại nhiều dấu ấn với hai bộ phim được thực hiện tại Hollywood là2 GunsvàContraband.



5 / 16 Miles Ahead: Viện Hàn lâm luôn yêu thích dòng phim tiểu sử và các tác phẩm thuộc thể loại này thường xuyên nằm trong danh sách tranh tài mỗi năm. TrongMiles Ahead, Don Cheadle hóa thân thành huyền thoại nhạc jazz Miles Davis, ở thời kỳ trước khi ông tung ra albumIn a Silent Waynăm 1969. Trong hình ảnh đầu tiên từ bộ phim, công chúng hoàn toàn không nhận ra tài tử da màu và nếu diễn xuất của Don Cheadle thuyết phục, cơ hội tranh tài củaMiles Aheadlà rất lớn.



6 / 16 The Danish Girl: Ngay sau khi thắng giải Oscar 2015 vớiThe Theory of Everything, Eddie Redmayne tiếp tục tham gia một dự án phim tiểu sử gai góc khác. VớiThe Danish Girl, anh sắm vai nghệ sĩ Lili Elbe, một trong những người chuyển giới từ nam sang nữ đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Rất ít tài tử lên ngôi tại Oscar trong hai năm liên tiếp. Lần gần đây nhất điều này xảy ra đã từ cách đây 20 năm, khi Tom Hanks nhận tượng vàng vớiPhiladelphia(1994) vàForrest Gump(1995). Tuy nhiên, Eddie Redmayne đang đứng trước cơ hội thực sự để lặp lại kỳ tích này.



7 / 16 Macbeth: Được chuyển thể từ vở bi kịch nổi tiếng cùng tên của đại văn hào Shakespeare,Macbethlà ứng cử viên tiềm tàng tại mùa giải thưởng điện ảnh cuối năm nay. Phim do đạo diễn Justin Kurzel thực hiện, với sự góp mặt của Michael Fassbender và Marion Cottillard trong hai vai chính.Macbethđược hãng Weinstein Company, một đơn vị rất “có duyên” với Viện hàn lâm, hậu thuẫn.



8 / 16 Steve Jobs: Tuy nhiên, cơ hội giành đề cử Oscar của cá nhân tài tử Michael Fassbender lại đến từ bộ phim tiểu sử về người sáng lập ra hãng Apple, Steve Jobs. Phim kể lại ba ngày cuộc đời, với ba lần giới thiệu sản phẩm mới của nhân vật rất được công chúng yêu mến. Bên cạnh Michael Fassbender, hai diễn viên nổi tiếng Seth Rogen và Kate Winslet cũng tham gia trong phim.Steve Jobsdo đạo diễn Danny Boyle, người từng giành chiến thắng vang dội tại Oscar 2009 vớiSlumdog Millionaire, thực hiện.



9 / 16 Genius: Đây là một tác phẩm tiểu sử đáng chú ý nữa trong năm 2015, khi kể lại cuộc đời của nhà biên tập văn học Max Perkins (Colin Firth), người từng cộng tác với Ernest Hemingway (Dominic West), F. Scott Fitzgerald (Guy Pearce) và Thomas Wolfe (Jude Law) trong lịch sử. Song,Geniuslúc này bị giới quan sát dành cho không ít hoài nghi khi đây mới chỉ là lần đầu tiên Michael Grandage thực hiện một bộ phim điện ảnh, sau nhiều năm ông làm đạo diễn trên sân khấu kịch nghệ.



10 / 16 Icon:Iconsẽ là tác phẩm gây ra rất nhiều tranh cãi, khi xoay quanh cuộc điều tra về vụ việc sử dụng doping của Lance Armstrong, vận động viên 7 lần liên tiếp vô địch cuộc đua xe đạp Tour de France từ năm 1999 tới 2005. Phim đến từ đạo diễn Stephen Fears, tác giả của bộ phimPhilomenatừng nhận 4 đề cử Oscar năm 2014. Hai diễn viên chính củaIconlà Chris O’Dowd trong vai phóng viên David Walsh, và Ben Foster trong vai vận động viên Lance Armstrong.



11 / 16 The Sea of Trees: Trong bộ phim mới của đạo diễn Gus Van Sant, Matthew McConaughey sắm vai một chàng trai người Mỹ đến “khu rừng tự sát” Aokigahara để kết liễu bản thân. Anh gặp gỡ một người đàn ông Nhật Bản (Ken Wanatabe) đặt chân tới đây với ý đồ tương tự. Mang nội dung khá nặng nề, nhưngThe Sea of Treestrên thực tế là câu chuyện về hành trình cứu rỗi, một đề tài thường lọt vào mắt xanh của Viện Hàn lâm.



12 / 16 Suffragette: Meryl Streep có khả năng nhận đề cử thứ 20 trong sự nghiệp nhờSuffragette, bộ phim xoay quanh cuộc đấu tranh đòi quyền bầu cử cho nữ giới tại nước Anh hồi đầu thế kỷ XX. Trên thực tế, bên cạnh Meryl Streep,Suffragettequy tụ được một dàn sao đáng mơ ước gồm Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Ben Whishaw và Brendan Gleeson. Vấn đề nữ quyền vốn được nêu cao trong làng giải trí những năm gần đây, nên Viện hàn lâm hẳn sẽ trao cơ hội tranh tài choSuffragettenếu như bộ phim thực sự chất lượng.



13 / 16 Bridge of Spies: Đây là bộ phim kịch tính mới đến từ đạo diễn Steven Spielberg. Trong đó, Tom Hanks hóa thân thành một luật sư, có nhiệm vụ đàm phán nhằm đưa một phi công người Mỹ ra khỏi Liên Xô trong thời kỳ Chiến tranh lạnh. Viện Hàn lâm rất ưu ái các tác phẩm của Steven Spielberg, khi ba phim gần đây nhất của ông được nhận tới 19 đề cử Oscar. Kịch bản củaBridge of Spiesdo anh em nhà Coen thực hiện.



14 / 16 The Hateful Eight: Mỗi bộ phim mới của Quentin Tarantino giống như một sự kiện điện ảnh được người hâm mộ toàn cầu chờ đón. Trong năm 2015, ông trình làngThe Hateful Eight, tác phẩm xoay quanh một nhóm săn tiền thưởng ở vùng núi Wyoming trong thời kỳ hậu Nội chiến Hoa Kỳ thế kỷ XIX. Với bộ phim gần đây nhất,Django Unchained, Quentin Tarantino giành giảiKịch bản gốc xuất sắctại Oscar 2013.



15 / 16 Me & Earl & The Dying Girl: Thành công tại Oscar bắt nguồn từ LHP Sundance 2014 củaWhiplashvẫn là một ví dụ nóng hổi. Chính bởi vậy, bộ phim giành giải thưởng của cả Ban giám khảo lẫn khán giả tại LHP Sundance 2015 làMe & Earl & The Dying Girllập tức lọt vào tầm ngắm của giới quan sát. Phim xoay quanh tình bạn kỳ lạ giữa một cậu học sinh nhút nhát và cô bạn cùng lớp mắc bệnh viêm phổi. Tuy nhiên, một nhược điểm củaMe & Earl & The Dying Girllà phim không có ngôi sao, cả ở phía trước lẫn đằng sau máy quay.