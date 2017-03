4 thí sinh Sao Mai-Điểm hẹn đã tạm biệt cuộc chơi

"Nữ hoàng đêm rock" Lê Thị Mỹ Như đã cháy hết mình trong đêm diễn. (Nguồn: Internet)

Ở đêm diễn này, các thí sinh đã trình diễn phong cách nhạc rock. 10 thí sinh có số phiếu bình chọn cao được đi tiếp vào vòng trong gồm Lê Thị Mỹ Như, Nguyễn Minh Chuyên, Hà Hoài Thu, Đinh Mạnh Ninh, Mai Khánh Linh, Kỳ Anh Trang, Phạm Tiến Mạnh, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Võ Lan Trinh, Vũ Yên Ngọc. Hai thí sinh được Hội đồng nghệ thuật chọn lựa đi tiếp là Lương Viết Quang và Nguyễn Hoài Nam.



Kết quả sau ba vòng thi chưa thật sự làm hài lòng cả khán giả và hội đồng nghệ thuật. Một số gương mặt có triển vọng, xứng đáng được tranh tài ở những vòng tiếp theo đã bị loại. Theo thể lệ, 10 thí sinh có số phiếu do khán giả bình chọn cao nhất được đi tiếp nên một vài thí sinh dù không thể hiện được nhiều về chuyên môn nhưng nhờ có nhiều “fan” hâm mộ mà đã được chọn.



Ca sỹ Mỹ Tâm, thành viên hội đồng nghệ thuật, đã gần như khóc và đề nghị khán, thính giả nên có sự lựa chọn công bằng hơn với các thí sinh.



Điều đọng lại lớn nhất trong lòng khán, thính giả về chuyên môn là đêm rock gần như đã dành riêng cho Lê Thị Mỹ Như. Cô gái dân tộc Bana quê Phú Yên này đã thật sự gây được sự chú ý của mọi người. Với chất giọng cao nguyên hoang dại và cao vút, Mỹ Như dường như đã hòa nhập với ca khúc “Và ta lại thấy” của nhạc sỹ Nguyễn Cường. Ngay cả nhạc sỹ Tuấn Khanh cũng phải thốt lên với Mỹ Như: “Đêm hôm nay tôi thật sự kính trọng bạn.”



Không chỉ Hội đồng nghệ thuật (gồm nhạc sỹ Tuấn Khanh, Hà Hoài Anh và ca sỹ Mỹ Tâm) hoàn toàn bị thuyết phục, các khán giả xem trực tiếp đêm diễn cũng như xem qua truyền hình đều ấn tượng mạnh với Mỹ Như. Cô ca sỹ ngôi sao của Đoàn Ca múa nhạc dân gian Sao Biển (Phú Yên) đã trở thành "nữ hoàng đêm rock," và từ ánh sáng, trang phục đến hòa âm phối khí đều hòa nhập toàn bộ với một phong cách chuyên nghiệp.



Không kém nhiều so với Mỹ Như là Lương Viết Quang. Bên cạnh đó, những thí sinh để lại ấn tượng tốt trong khán giả dòng nhạc rock còn có Vũ Yên Ngọc và Tiến Mạnh. Đây là những thí sinh đã thể hiện được sự hiểu biết khá rõ nét về rock so với các thí sinh còn lại.



Đêm nhạc rock của Sao Mai-Điểm hẹn tuần thứ ba đã để lại nhiều trải nghiệm về chuyên môn cho các ca sỹ trẻ đang muốn khẳng định mình trên bầu trời nghệ thuật âm nhạc./.

Theo Ly Kha (TTXVN/Vietnam+)