6 tay chơi nức tiếng Hoa ngữ “chết” vì ma túy

1. Trường hợp của diễn viên Phòng Tổ Danh, con trai siêu sao võ thuật Thành Long vừa bị cảnh sát bắt vì sử dụng ma túy có lẽ là sự việc khiến nhiều người hâm mộ giật mình nhất.

Cảnh sát đã thu được hơn 100 gram cần sa tại nhà Phòng Tổ Danh và khối lượng ma túy này nhiều hơn lượng ma túy một lần sử dụng và vì thế Phòng Tổ Danh rất có thể bị ghép vào tội hình sự. Anh bị tình nghi cung cấp chỗ ở cho những người khác dùng ma túy.

Ở ngoài đời, nam diễn viên 32 tuổi cũng là một tài tử rất đào hoa và từng có 15 mối tình với những người đẹp nổi tiếng.

Con trai Thành Long (trái) nổi tiếng là nam diễn viên đào hoa và ăn chơi có tiếng ở Trung Quốc.

2. Cùng bị bắt với Phòng Tổ Danh là nam diễn viên Kha Chấn Đông. Kể từ sau bộ phim ăn khách lấy chủ đề thời sinh viên Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi (You’re the apple of my eyes), nam diễn viên này trở thành một cái tên gây chú ý và tạo dựng được chỗ đứng nhất định trong làng giải trí Hoa ngữ.

Sau phim này, rất nhiều cô gái trẻ chết mê mệt vì chàng tài tử trẻ luôn vào những vai lạnh lùng sát gái. Ở ngoài đời, Kha Chấn Đông từng yêu hàng loạt người đẹp Hoa ngữ, trong đó có cả ca sỹ Đài Loan Tiêu Á Hiên hơn anh tới 12 tuổi.

Những cuộc tình mật ngọt của Kha Chấn Đông đều khiến người hâm mộ ngạc nhiên với nhiều hình ảnh thân mật có phần lộ liễu thái quá. Ngoài những bức ảnh hôn môi thân mật trên đường phố với bạn gái cũ Hoàng Khánh Nghi, anh nhiều lần bị tố là từng giấu bạn gái đi hộp đêm chơi bời. Nhiều ảnh anh chat sex trên mạng từ năm 2009 cũng khiến công chúng sửng sốt.

Ngày 17/8 vừa qua, Kha Chấn Đông đã khiến sự nghiệp của mình gần như tan thành mây khói khi bị bắt vì vướng vào “nàng tiên nâu”. Tờ Straittimes khẳng định, cả Phòng Tổ Danh và Kha Chấn Đông sẽ khó lòng vực dậy được sau cú ngã này.

Kha Chấn Đông từng gây tranh cãi với những hình ảnh tình tứ lộ liễu với bạn gái.

3. Đầu tháng 8, nam diễn viên Cao Hổ bị bắt giữ cũng vì ma túy. Nam diễn viên sinh năm 1974 thú nhận đã dùng chất gây nghiện này từ lâu.

Người hâm mộ tiếc nuối bởi ngôi sao Hoa ngữ từng vào những bộ phim điện ảnh lớn như Kim lăng thập tam hoa hayLong môn phi giáp cũng vướng vào ma túy. Anh cũng từng vào vai nhà sư Hư Trúc trong bộ phim võ hiệp Thiên long bát bộ quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ châu Á

Ngôi sao "Thiên Long bát bộ" là một người mẫu đào hoa sát gái.

Ít người biết, kể từ sau phim Thiên Long bát bộ, người ta đã dần thấy Cao Hổ như một tài tử ăn chơi nức tiếng. Năm 2003, anh trở thành người mẫu sáng giá và được nhiều công ty mời quảng cáo cũng như làm đại diện. Cùng lúc này, Cao Hổ ly hôn vợ là Mã Y Lợi. Một thời gian sau, người ta thấy anh thường xuyên lui tới các quán massage có gái mại dâm.

Ngay sau khi Cao Hổ bị bắt vừa qua, mạng xã hội trung Quốc tràn ngập hình ảnh tình cảm của anh và Triệu Nhã Kỳ - Á hậu Miss Universe Trung Quốc năm 2009. Được biết, anh và cô Á hậu đã chung sống năm năm và thường xuyên đi nghỉ dưỡng và mua sắm cùng nhau.

Bạn gái của diễn viên Cao Hổ là Á hậu Trung Quốc.

4. Ngày 29/7, Trương Mặc, con trai của nam diễn viên Trương Quốc Lập bị bắt vì sử dụng ma túy. Đây là lần tái nghiện của Trương Mặc bởi trước đó năm 2012, anh cũng từng bị bắt vì nghiện ma túy và được đưa vào trại cai nghiện.

Không chỉ có thành tích nghiện ma túy, nam diễn viên 32 tuổi từng nhiều lần bị cảnh sát bắt vì tội hành hung bạn gái hoặc coi thường pháp luật. Nhiều người cho rằng do Trương Quốc Lập và vợ sớm ly dị, Trương Mặc một phần vì tình cảm gia đình rạn nứt, phần vì được nuông chiều từ bé nên không thoát được cám dỗ, rơi vào các tệ nạn xã hội.

Con trai diễn viên Trương Quốc Lập là một quý tử có nhiều thành tích "bất hảo".

5. Trương Diệu Dương (Roy Cheung) là ngôi sao Hồng Kông sinh năm 1953, năm nay 51 tuổi, nổi tiếng với vai diễn trong loạt phim truyền hình Người trong giang hồ từ thập niên 1990. Những năm gần đây, ông xuất hiện trong bộ ba phim Internal Affairs nổi danh thế giới.

Tháng 7 vừa qua, ông bất ngờ bị bắt giữ đang dùng cần sa tại một khách sạn ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Người ta cũng phát hiện thấy 1,15 gram cần sa trong hành lý của ông.

Trương Diệu Dương được bạn bè khẳng định là một ngôi sao đào hoa. Ông từng yêu rất nhiều người nổi tiếng Hồng Kông. Không chỉ vậy, ông còn bị đồn thổi có tình cảm với nam danh ca nổi tiếng Remus Choi mặc dù cả hai người luôn phủ nhận điều này.

Tài tử Trương Diệu Dương đang từng bị đồn yêu trai.

6. Đạo diễn Trương Nguyên nên được hiểu là một “tay chơi” cá tính trong làng điện ảnh Hoa ngữ. Ông là một trong những đạo diễn sáng giá nhất của thế hệ đạo diễn thứ sáu của Trung Quốc – cùng thế hệ với Giả Chương Kha và Lâu Diệp. Ông cũng là đạo diễn của bộ phim Về quê ăn Tết từng giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại LHP Venice 1999.

Ông đã hai lần bị bắt vì liên quan đến ma túy. Lần đầu tiên vào năm 2008 (ông phải đi tù vì sử dụng và tàng trữ ma túy) và lần mới đây nhất là ngày 26/4 vừa qua.

Đạo diễn Trương Nguyên tài danh nhưng cũng là con nghiện khó cai

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn về vấn đề này, nam đạo diễn nổi tiếng cho biết lần đầu tiên anh tiếp xúc với ma túy vì tò mò. Ông thấy bạn bè mình dùng ma túy trong một quán bar và muốn thử. Kể từ sau đó, Trương Nguyên bắt đầu phụ thuộc vào thứ chất trắng gây nghiện này.

Danh tiếng của đạo diễn được Times bình chọn vào danh sách 100 đạo diễn tài danh thế kỷ 21 đi liền với tai tiếng con nghiện ma túy khó chữa.