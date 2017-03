7 nhân vật phản diện nổi bật của loạt phim ‘Fast & Furious’

1. Johnny Tran trong “The Fast & the Furious” (2001)



The Fast & the Furious ra đời vào năm 2001 chủ yếu thiên về giới thiệu các nhân vật chính như Dominic Toretto (Vin Diesel), Brian O’Conner (Paul Walker) hay các màn đua xe. Vì vậy, những nhân vật phản diện của tập phim đầu tiên này mờ nhạt hơn những tập sau. Johnny Tran (Rick Yune) cùng người em họ Lance Nguyen (Reggie Lee) là những kẻ đứng đầu băng đảng Little Saigon đồng thời là đối thủ chính của Dom trên đường đua.

Johnny tới từ một gia đình khá giả và bị cho là nghi phạm chính trong các vụ cướp xe tải. Tuy nhiên thực tế băng đảng của Johnny chỉ là những tay giang hồ ăn chơi quậy phá và có xích mích với nhóm của Dom chứ chưa thực sự phạm pháp.

2. Carter Verone trong “2 Fast 2 Furious” (2003)

Sau khi để Dom trốn thoát ở cuối tập đầu, Brian cũng rời khỏi lực lượng cảnh sát và bị truy nã. Khi bị Cục Hải quan Mỹ bắt trong một cuộc đua xe trái phép, Brian được giao nhiệm vụ thâm nhập vào một tổ chức mafia để lập công chuộc tội. Carter Verone (Cole Hauser) là một ông trùm gốc Argentina sở hữu khoản tiền trái phép khổng lồ mà Cục Hải quan Mỹ tìm cách bắt quả tang.

Cùng Roman (Tyrese Gibson) và nữ mật vụ xinh đẹp Monica (Eva Mendes) được cài sẵn bên cạnh Carter, Brian tìm cách bắt quả tang ông trùm. Điều này là không hề dễ dàng khi Verone có đầu óc tinh quái, nắm trong tay nhiều viên cảnh sát của Miami và luôn có kế hoạch dự phòng. Ẩn sau gương mặt luôn tươi cười là một kẻ máu lạnh, như khi hắn tra tấn một viên thanh tra bằng cách để chuột ăn thịt ngay trước mặt Brian và Roman.

3. “DK” Takashi trong “The Fast & the Furious: Tokyo Drift” (2006)

Biệt danh “DK” là viết tắt của từ “Drift King” (Ông hoàng Drift) nhằm chỉ tài nghệ đua xe của Takashi (Brian Tee). Anh là cháu của một trùm yakuza khét tiếng và là “ngọn núi” trong làng đua drift mà nhân vật chính Sean (Lucas Black) phải vượt qua. Trong lần đầu đối địch, Takashi đã khiến Sean thảm bại.

Nhân vật Takashi là một trong những kẻ phản diện đơn sắc của loạt phimFast & Furious, khi mọi thứ chỉ xoay quanh đua xe và tranh chấp cô bạn gái Neela (Nathalie Kelley) với Sean. Trong màn đua xe trên núi cuối phim giữa Takashi và Sean, “DK” đã bị phế ngôi và buộc phải rời khỏi Tokyo theo giao kèo.

4. Arturo Braga trong “Fast & Furious” (2009)

Braga (John Ortiz) là tên trùm chuyên vận chuyển ma túy thông qua những đường hầm bí mật giữa biên giới Mỹ và Mexico. Để có thể đưa “cái chết trắng” đến nơi kịp lúc một cách trót lọt, hắn tuyển những tay lái hàng đầu. Letty (Michelle Rodriguez) là một trong số đó. Song bạn gái của Dom bất ngờ thiệt mạng, khiến anh quyết định tái xuất giang hồ để tìm hiểu rõ sự tình. Dom và Brian cùng thâm nhập vào tổ chức của Braga với tư cách các tay lái để đưa tên trùm này ra ánh sáng.

Trong hàng ngũ những kẻ phản diện của loạt phim Fast & Furious, Braga là kẻ thuộc loại đầu óc nhất. Hắn khôn ngoan, mưu mẹo và luôn tính trước nhiều bước trong kế hoạch. Ví dụ điển hình là việc Braga không thực sự lộ diện mà để một kẻ bù nhìn đóng thế mình trong những phi vụ cần hắn có mặt.

5. Hernan Reyes trong “Fast Five” (2011)

Nhìn bề ngoài, Hernan Reyes (Joaquim de Almeida) là một doanh nhân thành đạt sống tại Rio, Brazil. Song đây chỉ là vỏ bọc, bản chất Hernan vốn là một ông trùm buôn ma túy. Hernan xây dựng cơ nghiệp nhờ tài năng giao tiếp, tiền bạc và cả sự lạnh lùng khi ra lệnh. Dưới lời chỉ đạo của hắn, nhóm của Dom cũng như các nhân viên Cục Phòng chống ma túy Mỹ DEA đều đã phải chịu nhiều khốn đốn.

Đế chế tội ác đem về cho Hernan khoản tiền khổng lồ 100 triệu USD. Hắn cất tiền trong... két của Sở cảnh sát, sau khi dùng tiền mua chuộc các nhà chức trách. Chiếm lấy khoản tiền 100 triệu USD chính là mục tiêu mà nhóm của Dom đề ra trong Fast Five để trả đũa Hernan và có thể sống thoải mái suốt phần đời còn lại.

6. Owen Shaw trong “Fast & Furious 6” (2013)

Sau khi bị đuổi khỏi lực lượng Đặc nhiệm Anh, Owen Shaw (Luke Evans) trở thành một biểu tượng của thế giới ngầm. Hắn thành lập một đội ngũ lính đánh thuê tinh nhuệ, trong đó có cả Letty. Cô đã may mắn thoát chết sau tập bốn nhưng mất hoàn toàn trí nhớ và trở thành quân bài quan trọng trong chiến dịch của Owen. Sở hữu đầu óc nhanh nhạy và sự liều lĩnh, Owen đủ khả năng biến cảnh sát London thành trò đùa.

Đối với Owen, hòa bình hay an ninh thế giới chỉ là điều thứ yếu. Hắn tìm cách đánh cắp các bộ phận để tạo nên thiết bị Nightshade có khả năng đánh sập điện của cả một quốc gia. Owen tìm cách bán Nightshade cho bất cứ kẻ nào dám trả giá cao, ngay cả những tổ chức khủng bố. Hắn khiến nhóm của Dom cùng đặc vụ DEA Luke Hobbs (Dwayne Johnson) phải rất vất vả mới có thể khuất phục được.

7. Deckard Shaw trong “Fast & Furious 7” (2015)

Ngay từ những phút đầu tiên của Fast & Furious 7, Deckard Shaw (Jason Statham) đã chứng tỏ mình không phải là tay vừa khi tàn phá tan hoang cả một bệnh viện đang chăm sóc cho em ruột mình là Owen. Từng là lính đặc nhiệm, Deckard sở hữu sự liều lĩnh, khả năng chiến đấu của một chiến binh và tâm hồn của một con quái vật. Tức giận vì nhóm của Dom khiến em mình hôn mê, Deckard lên kế hoạch trả thù từng người một, với nạn nhân đầu tiên là Han.

Sau khi giết Han tại Tokyo, Deckard còn gửi bom tới nhà Dom và Brian song không ai bị thương vong. Đây cũng là khởi đầu cho màn đối đầu kịch tính giữa Deckard và nhóm của Dom trong Fast & Furious 7, kéo dài từ Azerbajan, Abu Dhabi tới cả Los Angeles. Không chỉ giỏi cận chiến, Deckard còn có sở trường sử dụng lựu đạn và luôn mang theo chúng bên người.

Với vẻ ngoài lạnh lùng, “người vận chuyển” Jason Statham đã được tin cậy giao cho vai Deckard và cống hiến cho người hâm mộ nhiều trường đoạn chiến đấu đẹp mắt. Ngoài ra, tập bảy còn có tên trùm lính đánh thuê Jankade (Djimon Hounsou) và bảo vệ Kiet (Tony Jaa) là những địch thủ đáng gờm của “gia đình” Dominic Toretto.

Theo Thịnh Joey (Vnexpress)