Á hậu Huyền My phải giải trình về ảnh nóng

Được biết, ngay sau đêm đăng quang, bên cạnh cơn bão chê bai sắc đẹp của tân hoa hậu Việt Nam Nguyễn Cao Kỳ Duyên, ủng hộ nhan sắc của á hậu 1 Nguyễn Trần Huyền My đã xuất hiện ngay cơn bão chỉ trích nhân thân của Huyền My.

Huyền My được cho từng là “gà” của một ông bầu sắc đẹp và từng tham gia nhiều show diễn nội y dung tục. Kèm theo dư luận này là những bức ảnh chụp hình một cô gái mặc đồ nội y hở hang, khêu gợi được cho là hình ảnh Huyền My. Tuy nhiên những bức ảnh không rõ mặt này khiến dư luận nửa tin nửa ngờ, khó xác định có phải là Huyền My hay không. Bản thân Á hậu và đại diện của cô đã phủ nhận trên báo chí những thông tin và hình ảnh này.

Tuy nhiên, ngay lập tức, lại xuất hiện thêm nhiều hình ảnh khác rõ mặt hơn về cô gái trình diễn đồ nội y phản cảm với gương mặt rất giống á hậu Huyền My.

Vì những thông tin này, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 đã triệu tập và yêu cầu Huyền My giải trình. Nếu những hình ảnh trên đúng là của Huyền My, cô á hậu 19 tuổi, từng làm người mẫu từ năm 14 tuổi này có thể bị truất danh hiệu á hậu 1.

Những hình ảnh được cho là của Á hậu 1 Huyền My: