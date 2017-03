Adam Sandler - Tiếng cười trái khoáy của Hollywood

Mới đây, Grown Up 2 (Những đứa trẻ to xác 2, khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 16-8) do Adam Sandler sản xuất và thủ vai chính cũng đã bị chuyên trang về phim ảnh Rottentomatoes đánh ngay 0% từ khi chưa ra mắt. Vậy mà bộ phim lại bất ngờ giành được con số doanh thu rất cao cho một bộ phim hài với hơn 271 triệu USD chỉ trong chưa đến một tháng công chiếu tại Bắc Mỹ.

Cứ cười bể rạp, mặc kệ ai chê

Sau phần 1, Grown Ups giành đại thắng với doanh thu 271 triệu USD, gấp hơn ba lần kinh phí, các nhà làm phim tiếp tục sản xuất phần 2 mặc cho lời khuyên nên ngừng lại của giới chuyên môn. Ở phần phim này, khán giả thưởng thức tiếp câu chuyện về bốn “đứa trẻ to xác” ở một bối cảnh khác - quê nhà Connecticut nơi họ lớn lên.

Nội dung của Grown Ups 2 cũng khá đơn giản như phần 1, đó là mối quan hệ giữa vợ - chồng, bố mẹ - con cái, giữa những người đàn ông với nhau. Bốn ông bố trong phim cũng như hàng triệu ông bố ngoài đời, mặc dù đã làm bố nhưng cách hành xử của họ vẫn như một đứa trẻ. Mâu thuẫn rắc rối với vợ, với đứa con đang ngày một lớn khôn đôi khi khiến họ bối rối, muốn trở lại thời thanh niên vô lo vô nghĩ. Từ cốt truyện gần gũi như vậy, Grown Ups 2 đã có thể kéo được lớp khán giả gia đình bởi họ thấy mình đâu đó trong câu chuyện. Trên chuyên trang phê bình Tomatoes có tới 90% khán giả nói rằng họ thích Grown Ups 2 và không quan tâm tới nhận xét của các chuyên gia trong ngành.

Những lời châm biếm, mỉa mai từ các nhà phê bình và báo giới cũng không thể ngăn cản khán giả bỏ tiền mua vé xem Grown Ups 2.

Một điểm mạnh khác của phim là sự tham gia hùng hậu của dàn diễn viên mới và cũ. Bốn diễn viên chính trở lại Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade đều là bốn cây hài kỳ cựu quen mặt, sở hữu lượng khán giả trung thành kể từ chương trình nổi tiếng Saturday Night Live và nhiều phim hài ăn khách. Trong khi đó diễn viên khách mời gồm hai “hotboy” của Hollywood là “người sói” Taylor Lautner và Patrick Schwarzenegger - con trai của tài tử Arnold Schwarzenegger tạo hiệu ứng tốt với khán giả trẻ tò mò muốn được nhìn thấy thần tượng trong phim. Các khách mời khác như nam diễn viên gạo cội Steve Buscemi, hai ngôi sao của làng thể thao là huyền thoại bóng rổ Mỹ Shaquille O’Neal và cựu đô vật Steve Austin cũng góp mặt trong dàn diễn viên hùng hậu hút khán giả cho Grown Ups 2.

Chiêu thức hốt bạc của Adam Sandler

Những bộ phim “cộp mác” diễn viên và sản xuất của Adam Sandler luôn bị giới chuyên môn soi mói, đưa ra các lời nhận xét “nhảm nhí”, “ngu ngốc”, “thiếu hợp lý”,… Trong khi đó, tình hình rạp chiếu thì ngược lại, danh hài 46 tuổi có năm bộ phim kinh phí chỉ vài chục triệu USD nhưng doanh thu trên 200 triệu USD và nhiều phim khác trên 100 triệu USD. Gần đây nhất, phim hài Jack and Jill do Adam sản xuất và vào bộ đôi vai chính đã “toàn thắng” ở tất cả hạng mục để ẵm giải Mâm xôi vàng 2012 nhưng lại hốt bạc với doanh thu 150 triệu USD, gấp đôi kinh phí làm ra bộ phim này.

“Tôi không làm phim để hài lòng các nhà phê bình” - Adam trả lời thẳng thắn với tạp chí Independent về quan điểm làm phim của anh. Lật lại quá khứ, Adam từng được đánh giá cao và được dự báo sẽ trở thành một trong những cây hài huyền thoại. The Wedding Singer (1998) - bộ phim anh đóng cặp với Drew Barrymore không chỉ thành công về mặt thương mại mà còn được các nhà phê bình chấm điểm cao, hay Punch-Drunk Love (2002) còn đem về đề cử Quả cầu vàng cho Adam. Tuy nhiên, kể từ sau Punch-Drunk Love, Adam quyết định hướng đi cho mình, anh chọn dòng phim hài chọc cười khán giả, điều này cũng giống như quan điểm sống hằng ngày của anh: “Tôi thích làm mọi người cười, có những phút giây vui vẻ bên bạn bè mình”.

Dễ nhận thấy các tác phẩm của Adam thường tập trung vào mối quan hệ gia đình, tình yêu trai gái, tình bạn giữa những gã đàn ông… Các diễn viên cũng đều là chỗ quen biết bạn bè đã lâu, ít nhất một lần đóng phim cùng anh như Kevin James, Chris Rock, David Spade. Cách tiếp cận người xem của danh hài cũng nhẹ nhàng, đơn giản, gần gũi mà bất cứ ai cũng có một phần trong đó dù ở bất cứ lứa tuổi nào. Bản thân khán giả thưởng thức phim của Adam nghĩa là họ chọn tiếng cười, niềm vui giải trí thay vì tìm kiếm một bộ phim nghệ thuật hay tranh giải Oscar. Những con số trăm triệu USD phòng vé là minh chứng rõ ràng nhất về sự lựa chọn của người xem với phim của Adam Sandler, họ muốn được cười và Adam đã đáp ứng được. Với một diễn viên hài, tiếng cười của khán giả là thành công duy nhất mà họ tìm kiếm.

Lỗ vốn vẫn cứ khen Song song với nghịch lý phim bị chê đạt doanh thu khủng của Adam Sandler, danh hài này còn góp phần làm nên một nghịch lý khác trước đó: Phim được khen lại lỗ vốn. Thật vậy, Adam có bốn bộ phim được các nhà phê bình hết lời tâng bốc là The Wedding Singer (1998), Stupidity (2003), Funny People (2009) và Punch- Drunk Love (2002). Trong số đó chỉ The Wedding Singer thu lời (123,3 triệu USD phòng vé với kinh phí 26 triệu USD), hai phim lỗ vốn là Funny People và Punch- Drunk Love, bộ phim còn lại Stupidity thuộc thể loại… phim tài liệu.

THÚY HOA