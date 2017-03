Ai sẽ đăng quang Thử thách cùng bước nhảy?

Sau hơn sáu tháng tranh tài quyết liệt, hành trình Thử thách cùng bước nhảy - So you think you can dance đã đi đến hồi kết với top 4 thí sinh: Hồng Nhung, Tố Như, Vinh Hải, Quang Đăng. Ai sẽ trở thành quán quân mùa đầu tiên của Thử thách cùng bước nhảy và được vinh danh “Vũ công được yêu thích nhất”?

Bốn thí sinh xuất sắc nhất của Thử thách cùng bước nhảy - Ảnh: Gia Tiến Kết quả sẽ được công bố vào đêm gala đăng quang diễn ra lúc 21g hôm nay 15-12, truyền hình trực tiếp trên các kênh HTV7, HN1, DRT, CVTV1, YanTV. Đêm nay, khán giả sẽ có cơ hội gặp lại những cặp đôi từng được yêu thích như cặp đôi nhỏ tuổi Tố Như - Tuấn Đạt, cặp đôi nhan sắc Vinh Hải - Quỳnh Trang, Huỳnh Mến - Tư Duy, Kim Phụng - Minh Hiền hay cặp đôi nhí nhảnh Thúy Hằng và Toàn Trung... với những tiết mục thành công nhất của họ. Vũ công được yêu thích nhất mùa đầu tiên sẽ nhận được giải thưởng trị giá 400 triệu đồng. Theo MINH TRANG (TTO)