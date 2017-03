Bài hát nào được phát nhiều nhất trên thế giới?

Theo trang tin Mental Floss, khi những người ở trang This Exists biết được bài hát "Torn" của Natalie Imbruglia được phát trên radio 75 lần/ngày trong hơn 10 năm từ năm 1997, họ đã tỏ ra hết sức ấn tượng. Sau đó, họ mới đặt ra câu hỏi rằng vậy bài hát được phát thường xuyên nhất thế thế giới là bài nào. Và thật ngạc nhiên khi câu trả lời không phải là “Torn”, cũng không phải là"Yesterday" của ban nhạc huyền thoại The Beatles, dù nó đã được phát tới hơn 7 triệu lần trên toàn thế giới. Đáng ngạc nhiên hơn nữa, ngay cả bài "You've Lost That Loving Feeling" của ban nhạc The Righteous Brothers “vượt mặt” cả hai bài trên khi được phát hơn 8 triệu lần trên tivi và radio kể từ khi phát hành vào năm 1964, cũng không phải là đáp án cho câu hỏi trên. Quán quân thuộc về một bài nhạc nền có tên "It’s a small world" được phát tại năm công viên giải trí Disneyland trên toàn thế giới với tần suất hơn 50 triệu lần. Trang Metal Floss nhấn mạnh rằng tuy kết quả này có thể gây bất ngờ nhưng cũng chỉ mang tính chất tham khảo. Bởi giờ đây, phần lớn người dùng đều nghe nhạc trực tiếp trên mạng Internet nên khó có thể thống kê được số lượng phát bài hát này.

Bài hát "It's a small world" được phát tại công viên Disnelyand (Nguồn: Youtube)