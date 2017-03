Bí mật kinh hoàng về giới tính của các sao

Ricky Martin

Trước khi Ricky Martin công khai mình là người đồng tính, anh đã có mối quan hệ kéo dài 14 năm với người mẫu có cặp chân dài quyến rũ, ngôi sao truyền hình Mexico, Rebecca de Alba. Bạn gái cũ của Ricky chưa từng nghĩ anh là người đồng tính cho đến khi anh công khai năm 2010. Ba năm sau cô trả lời báo chí rằng vẫn còn tức giận và từ chối làm việc với anh.

Trước khi sống thật với giới tính, Ricky đã rất không tự tin và sợ bị cả thế giới ruồng bỏ, nhưng điều anh lo sợ đã không xảy ra. Hiện giờ anh đã trở thành bố của hai bé trai song sinh Matteo và Valentino nhờ phương pháp mang thai hộ vào năm 2008.

Mẹ con Judy Garland và Liza Minnelli

Nam nhạc sĩ Peter Allen đã kết hôn với Liza Minnelli từ năm 1967 đến năm 1974. Sau đó anh đã công khai mình là người đồng tính và có mối quan hệ lâu dài với Gregory Connell. Mẹ của Liza là Judy Garland cũng từng kết hôn với một người đàn ông đồng tính.

Judy Garland là mẹ của Liza Minnelli. Judy là ngôi sao của bộ phimPhù Thùy xứ Oz sản xuất năm 1939. Bà đã từng kết hôn với Vincente Minnelli, một đạo diễn xuất sắc từng đoạt giải Oscar. Trớ trêu thay, người đàn ông kết hôn với bà lại là một người đồng tính. Vincente từng sống với một người đàn ông đồng tính ở New York.

Fran Drescher

Fran Drescher, ngôi sao của The Nanny đã kết hôn với tác giả của chương trình là Peter Marc Jacobson trong 21 năm, từ năm 1978 đến năm 1999. Peter đã không công khai mình là người đồng tính cho đến khi họ ly hôn. Sau đó cả hai còn hợp tác cùng nhau trong bộ phim sit-com Happily Divorced, dựa trên "kinh nghiệm" của họ.

Chính Fran đã từng chia sẻ rằng: "Chúng tôi trở thành bạn tốt và vẫn quý mến nhau. Cả hai đều rất vui vẻ khi hợp tác trên trường quay, chúng tôi vẫn yêu thương và quan tâm nhau".

Terry McMillan

Nhà văn Terry McMillan, tác giả của cuốn sách nổi tiếng How Stella Got Her Groove Back, cũng từng kết hôn với một người đồng tính là Jonathan Plummer. Cuộc hôn nhân của họ kéo dài từ năm 1998 đến năm 2005. Jonathan công khai mình là người đồng tính cùng năm họ ly hôn. Sau đó Terry McMillan đã đệ đơn kiện chồng đòi bồi thường 40 triệu USD vì gây tổn hại về tinh thần.

Carol Channing

Carol Channing kết hôn với quản lý của cô là Charles Lowe vào năm 1956. Có nhiều người cho rằng Charles là người đồng tính, tuy nhiên họ vẫn kết hôn. Cuộc hôn nhân này kéo dài được đến 42 năm và Charles vẫn tiếp tục quản lý sự nghiệp của vợ mình. Tuy nhiên vào năm 1998, Carol bắt đầu thủ tục ly hôn chồng. Nhưng một năm sau đó Charles đã qua đời, trước khi thủ tục ly hôn được hoàn thành.

