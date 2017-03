Ca sĩ Elvis Phương: Đời tôi cũng có những khúc quanh

Dòng đời - My Way của Elvis Phương Trong tổng số 800 chỗ ngồi ở đêm nhạc Dòng đời - My Way diễn ra vào tối 23-12 tại White Palace, ca sĩ Elvis Phương đã dành đến 500 chỗ tặng cho người thân, bạn bè và những khán giả thân thiết. 300 chỗ còn lại sẽ dành cho những khán giả vừa yêu mến hoặc… vừa biết anh. Chương trình sẽ như một cuốn phim tái hiện cuộc đời cùng những kỷ niệm của Elvis Phương qua 26 ca khúc. Bên cạnh anh là những khách mời thân thiết: Ca sĩ Lệ Thu, từng cùng anh tạo thành cặp song ca ăn ý qua ca khúc Thu hát cho người; ca sĩ Kiều Nga, em ruột anh; ca sĩ Mỹ Tâm, Phương Vy... Đôi chim câu ríu rít Theo ca sĩ Elvis Phương, người bạn đời của anh - chị Lệ Hoa có công không nhỏ trong việc giúp anh giữ được lửa nghề bền bỉ suốt 50 năm qua. Hơn 30 năm nay, chị luôn bên cạnh anh bất cứ nơi đâu. Chị vừa là người phụ nữ của gia đình, vừa là người quản lý cho một nghệ sĩ. Từ lịch diễn, trang phục diễn, phương tiện đi diễn… đều do chị quán xuyến. Trong ví chị luôn có những tờ giấy ghi tông nhạc từng ca khúc của anh. Đôi khi khán giả hỏi anh bài hát đó trong album nào… anh cũng không nhớ bằng chị. Ngày xưa, chị Hoa từng là một chuyên viên địa ốc nổi tiếng ở California, Mỹ nhưng chị đã bỏ công việc để luôn bên cạnh anh với lý do “không muốn hai vợ chồng xa cách nhau quá lâu”…