Cha đẻ của trào lưu nhiếp ảnh gây sốt sắp đến Việt Nam

Mỗi ngày có hàng trăm bức ảnh mới được đăng tải trên các trang mạng xã hội có tiêu đề “Humans of…” (Những con người ở…). Ý tưởng về một dự án nhiếp ảnh mang tầm vóc quốc tế được khởi nguồn từ một nhiếp ảnh gia người Mỹ có tên Brandon Stanton. Anh đã lập ra một tài khoản trên mạng xã hội Facebook có tên “Humans of New York” (Những con người ở New York). Trong các trang ảnh “Humans of…”, người xem sẽ được thấy những bức ảnh chụp lại những người dân sinh sống ở các thành phố khác nhau. Họ là những con người bình dị, có những câu chuyện riêng. Qua ống kính nhiếp ảnh, họ hiện lên vừa gần gũi vừa ấn tượng, là biểu trưng sinh động cho những nẻo đời riêng cư ngụ trong cùng một thành phố. Dự án nhiếp ảnh của Brandon Stanton đã khơi nguồn cho ý tưởng của các nhiếp ảnh gia trên khắp thế giới. Lần lượt những trang như “Humans of Paris/ Melbourne/ London…” ra đời. Hòa chung vào làn sóng “Humans of…” đó, có cả“Humans of Hà Nội” và “Humans of Sài Gòn”. Hiện trào lưu ảnh “Humans of…” đang diễn ra rất rầm rộ trên khắp thế giới.