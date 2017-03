“Cha đẻ” tài ba của Người Sói

Bộ phim The Wolverine (Người Sói) của đạo diễn James Mangold đang khiến khán giả cả thế giới nghẹt thở bởi loạt hình ảnh chiến đấu đầy hoa mỹ cùng nội tâm người sói sâu sắc, khác biệt và bùng nổ nhất so với bất kỳ bộ phim nào về người sói trước nay.

Lý lịch về James Mangold không có gì nhiều. Trong vòng 18 năm nay, số lượng tác phẩm của anh chỉ là chín bộ phim. Vậy nhưng chín đứa con tinh thần đã phản ánh hầu như đầy đủ con người và sự nghiệp của nhà làm phim 49 tuổi.

Thể loại nào cũng làm tới nơi tới chốn

Được nuôi dưỡng trong môi trường nghệ thuật khi có bố mẹ là họa sĩ nổi tiếng, từ năm 12 tuổi James lần đầu được cầm chiếc máy quay phim để làm những bộ phim ngắn. Lớn lên, James vào ĐH Columbia và lấy bằng thạc sĩ dưới sự giám hộ của đạo diễn từng đoạt Oscar Milos Foreman. Cũng trong thời gian này, James viết kịch bản cho bộ phim đầu tay Heavy. Bộ phim chu du khắp các LHP Cannes, Sundance và Toronto. Cái tên James Mangold bắt đầu được biết tới ở Hollywood.

Qua diễn xuất xuất sắc của Hugh Jackman, Người Sói hoàn toàn chinh phục khán giả thế giới bởi chạm đến sâu thẳm nỗi đau đớn và cô độc rất người ở một siêu anh hùng.

Kể từ khi làm phim, đều đặn hai năm James lại cho ra đời một tác phẩm, trong đó nổi bật nhất là Girl, Interrupted (1999) giúp Angelina Jolie chiến thắng Oscar và cũng mang giải thưởng này đến với Reese Witherspoon qua Walk the Line (2005) trong số năm đề cử. Điều nổi bật trong phong cách làm phim của James chính là ở chín bộ phim của anh, hầu như đều thuộc những thể loại khác nhau: hành động hình sự với Cop Land, tâm lý chuyển thể với Girl, Interrupted, tình cảm hài hước qua Kate & Leopold (2001), kinh dị bí ẩn Identity (2003), nhạc kịch chuyển thể Walk the Line (2005), hành động tội phạm 3:10 to Yuma (2007), hành động hài hước Knight and Day (2010). Thành công với nhiều dòng phim, James được nhận xét có thế mạnh làm nên những tác phẩm điện ảnh lớn cho dù chất liệu có là câu chuyện thu hút, mang hơi thở mới mẻ hoặc đề tài cũ rích đi chăng nữa.

Sang tới năm 2011, James gây xôn xao trong giới làm phim khi được hãng Twentieth Century Fox giao cho dự án bom tấn hành động giả tưởng The Wolverine.

Vượt qua thách thức lớn với The Wolverine

The Wolverine (ra rạp Việt từ ngày 2-8) lấy bối cảnh sau sự kiện của X-Men: The Last Stand, Logan-Wolverine lưu lạc tới Nhật Bản và rơi vào một trận quyết chiến lớn nhất chưa từng có. Không chỉ chiến đấu với kẻ thù nguy hiểm, những tay kiếm samurai lạnh lùng mà Logan còn đấu tranh với chính bản thân mình vốn mang nhiều vết thương tâm hồn.

The Wolverine là một trong những bom tấn Hollywood được mong đợi nhất năm nay đồng thời sẽ khép lại mùa phim hè đầy rẫy siêu anh hùng, hành động. Nhân vật chính Người Sói cũng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo từ truyện tranh lẫn phiên bản điện ảnh. Với từng ấy “trọng trách”, James Mangold dường như bị đặt vào thử thách mới. Anh có nhiệm vụ phải làm nên một bộ phim hoàn toàn khác biệt với bốn bộ phim về Người Sói của hãng Marvel trước đó. “Bối cảnh ở Nhật Bản, cảm giác khi thử một dự án phim làm lại và niềm tin ở Hugh Jackman khiến tôi muốn xây dựng lại bộ phim theo một cách khác, đồng thời giữ lại những điều tuyệt vời về nhân vật và diễn xuất của Hugh” - James nói.

Với thế mạnh xây dựng câu chuyện và nhân vật cuốn hút, lại được đặt vào tay một nhân vật phức tạp hơn các X-men còn lại, James tập trung vào Người Sói lẫn mối quan hệ cá nhân xung quanh anh. Bằng quan điểm này, The Wolverine đã nhận nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Hầu hết các nhà phê bình nhận xét bộ phim là một cải tiến đáng kể về hành trình cuối cùng của Logan và giữ tinh thần sát với phiên bản truyện tranh, giúp người hâm mộ dấy lên hy vọng mới về những phim Người Sói tiếp theo.

Người Sói dành riêng cho Hugh Jackman Tài tử Hugh Jackman có tình yêu vô tận với Người Sói - nhân vật mà anh bảy lần thể hiện trên màn ảnh rộng suốt 13 năm qua. Hình tượng về Logan với quá khứ nghiệt ngã, nỗi đau tâm hồn luôn day dứt được người xem nhận xét chỉ Hugh mới thể hiện được. Trở lại cộng tác với đạo diễn James sau 12 năm, Hugh không chỉ tập luyện thể lực để tăng cân và cơ bắp sau Les Misérables mà anh còn được James yêu cầu phải diễn xuất “nặng” hơn về tâm lý để lột tả đến tận cùng sự chất chứa của nhân vật. Tài tử 44 tuổi gọi Logan-Wolverine là nhân vật mạnh mẽ nhất mà anh từng đóng. Trang Hollywood Reporter nhận xét diễn xuất của Hugh Jackman “không có dấu hiệu suy giảm”, cộng thêm nét lôi cuốn cùng những pha hành động đẹp mắt cho nhân vật. Với sự trở lại ấn tượng, Hugh vừa được tạp chí Forbes bình chọn là diễn viên quyền lực nhất hành tinh.

THÚY HOA