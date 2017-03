Chân dung những bông hoa bất tử

Triển lãm trưng bày 47 chân dung các bà mẹ Việt Nam anh hùng và bảy chân dung của các nữ anh hùng lực lượng công an nhân dân. Các bức tranh được trưng bày tại triển lãm là một phần của dự án vẽ chân dung mẹ Việt Nam anh hùng khắp 63 tỉnh, thành của họa sĩ Ái Việt.

Họa sĩ Ái Việt đã di chuyển bằng xe Chaly đến các tỉnh, thành để vẽ các mẹ. Triển lãm do Hội Mỹ thuật TP.HCM, báo Công An TP.HCM, báo Công An Nhân Dân tổ chức, kéo dài đến ngày 19-8.

T.GIANG - K.HUY