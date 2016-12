Chí Tài muốn làm phim về cuộc đời mình

.Vì sao vợ anh không về nước cùng anh? Kết hôn 30 năm, làm sao anh chị vẫn giữ được hạnh phúc khi không có con? Không có con đó có phải là lựa chọn của anh chị? + Tôi quen bà xã tôi năm 1984, kết hôn năm 1986 lúc vợ làm ca sĩ ở Mỹ, còn tôi là nhạc công của ban nhạc. Nhưng lâu rồi và hiện nay vợ tôi đã đi làm hãng ở Mỹ với vị trí trợ lý cho sếp. Vợ tôi không muốn về Việt Nam vì không muốn bỏ chỗ làm. Chúng tôi giữ liên lạc thường xuyên qua điện thoại, mail, chat. Lâu lâu tôi bay về thì hai vợ chồng tắt điện thoại, cùng nhau đi chơi, đi ăn uống, nghỉ ngơi hoàn toàn. Bà xã rất thương và quan tâm đến tôi, lo chu đáo từ cái áo tôi mặc đi diễn đến biết công việc như thế nào. Hồi trẻ chúng tôi không muốn có con vì mải lo công việc và vì tôi sợ cảnh trẻ con khóc la như hồi còn ở Việt Nam chung với chị. Giờ thì lớn tuổi rồi có con thì lo cực và việc sinh con cũng khó nên thôi. Tôi thích trẻ con chứ nhưng không có con là lựa chọn của vợ chồng tôi. ______________________________ Dư luận đang nói nhiều về hài xàm, hài nhảm, nghệ sĩ Chí Tài tâm sự: “Thật ra tôi không dám ý kiến về chuyện này vì không coi hết các chương trình hài. Nhưng tôi nghĩ rằng cái khán giả nói hài nhảm, hài xàm là do kịch bản dở quá và do vấn đề luyện tập sơ sài. Lỗi này do cả nhà sản xuất và nghệ sĩ thấy không hay mà vẫn làm, không chịu dành thời gian tập luyện. Giải quyết chuyện này chỉ duy nhất một cách là nghệ sĩ chấp nhận hy sinh, hạn chế nhận show diễn lại. Tôi làm ít show là như vậy.