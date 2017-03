Chồng cũ Whitney Houston bị đề nghị rời tang lễ

Xe tang chở thi hài Whitney Houston chầm chậm rời khỏi nhà tang lễ (Nguồn: Reuters)





Bobby Brown (bên trái) tại đám tang vợ cũ (Nguồn: AP)



Trong khi đó, chồng cũ của Whitney là Bobby Brown bị lực lượng an ninh mời rời khỏi tang lễ.Chiếc xe tang màu vàng, phủ đầy hoa, đưa thi hài của Houston tới nhà thờ New Hope Baptist ở Newark.Nam diễn viên Kevin Costner đứng lên bày tỏ lòng tôn kính với nữ ca sỹ qua đời ở tuổi 48, để lại sự đau buồn và thương tiếc cho rất nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới."Tất cả chúng ta, những người có mặt ở đây và đang ở bên ngoài, trên khắp đất nước và trên toàn thế giới, hãy lau khô những giọt nước mắt của chúng ta, hãy tạm dừng nỗi đau và có lẽ cả sự tức giận của chúng ta để nhớ đến sự kỳ diệu ngọt ngào của Whitney," Costner nói.Lễ tang kéo dài trong 4 tiếng đồng hồ kết thúc khi bài hát "I Will Always Love You" vang lên.Thành công của Houston trong âm nhạc đã đưa cô từ New Jersey đến với toàn thế giới, nhưng vô số bạn bè và người thân cho biết cô không bao giờ quên Newark – nơi đã sinh ra cô.Clive Davis, nhà sản xuất huyền thoại, người sau đó trở thành cố vấn cho Houston, nói rằng ông đã say mê khi ông gặp Houston vào năm 1983."Bạn chờ đợi một giọng hát như thế. Bạn chờ đợi một khuôn mặt, một nụ cười như thế. Và khi có một người là hiện thân của tất cả những điều đó, người đó sẽ hớp hồn của bạn,” Davis nói.Davis cũng nói với mẹ của Whitney, bà Cissy Houston, nữ ca sĩ nhạc soul rằng:“Cissy, con gái bà bước đến và làm tôi tan ra với “The Greatest Love Of All”.Costner cũng cho biết Houston từng suýt bỏ lỡ vai diễn trong "The Bodyguard" vì e ngại về màu da của mình cũng như việc thiếu kinh nghiệm diễn xuất."Chúng ta có thể nghĩ về ca sĩ khác. Một người da trắng nào đó,” Costner nhớ lại đề nghị mà nhà sản xuất bộ phim đặt ra cho anh ta vào thời điểm đó.“Tôi nói với mọi người rằng tôi đã để ý đến việc Whitney là người da màu. Vấn đề duy nhất là, tôi nghĩ cô ấy là lựa chọn hoàn hảo mà chúng tôi đang muốn có.”. Và "The Bodyguard đã trở thành bộ phim bom tấn.Thị trưởng Newark, Cory Booke, bày tỏ lòng thương tiếc với Whitney: "Chúng ta đang ở đây để tỏ lòng thương tiếc với sự mất mát của chúng ta, nhưng để tưởng nhớ một con người. Lạy Chúa trên Thiên đường, một trong những thiên thần của chúng tôi, Whitney Houston, đã lên với Ngài."Lực lượng an ninh đã được bố trí tại các con đường gần nhà thờ. Những ngày qua, những con đường này giăng đầy hoa, nến, bóng bay và những tấm thiệp chia buồn.Người hâm mộ được đề nghị đứng cách xa nhà thờ, bởi nơi đây chỉ có sức chứa 1.500 người.“Tôi muốn đến càng gần cô ấy càng tốt,” Tamecca Melvin, đến từ New Jersey, nói với phóng viên AFP.“Tôi yêu quý cô ấy, tôi lớn lên cùng với cô ấy. Cho dù cô ấy có là một ngôi sao đi nữa, cô ấy vẫn là bạn tôi. Cô ấy luôn nhớ điều đó. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về cô ấy,” Melvin nói.Chồng cũ của Houston, Bobby Brown, cho biết ông bị lực lượng bảo vệ đề nghị rời khỏi tang lễ.Sau đó, Brown kể ông bị lực lượng an ninh đề nghị ngồi yên ở ghế và bị ngăn không cho gặp con gái."Trong ánh đèn của buổi lễ, tôi đặt một nụ hôn lên quan tài của vợ. Các con của tôi đau đớn điên cuồng trước sự ra đi của mẹ chúng,” Brown nói.Houston được chôn cất vào chủ nhật, ở Nghĩa trang Fairview ở Westfield, New Jersey, gần với cha cô, ông John Russell Houston, người đã qua đời vào năm 2003.Lễ tang kín đáo ở nhà thờ vào hôm thứ Bảy cũng đã làm nhiều người hâm mộ tức giận, bởi họ mong muốn có một buổi tưởng nhớ hoành tráng được tổ chức tại sân vận động với đông người hâm mộ.“Thật đáng buồn. Tất cả các đường phố đã bị chặn, rất khó để đến được đây. Gia đình nên tổ chức một buổi tưởng nhớ mà đông người có thể tham dự, Greg Packer nói./.Theo N.A (Vietnam+)