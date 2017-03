Con gái Trần Mạnh Tuấn song tấu cùng cha trong album mới

CD Thằng Cuội là tuyển tập các bản nhạc mang phong cách dân gian được nam nghệ sĩ sáng tác từ nhiều năm qua. Anh hợp tác với những nghệ sĩ quốc tế và trong nước, trong đó có Pianist nổi tiếng Allan Zavod, ban nhạc Jazz Nhật Bản Kizan All Stars, nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng. Trong phiên bản studio của Thằng Cuội, các bản nhạc được Trần Mạnh Tuấn biểu diễn bằng nhiều loại kèn khác nhau, từ saxophone, clarinet đến các loại kèn, sáo đặc trưng của Việt Nam.





Album này có sự tham gia hòa tấu của con gái anh, bé An Trần 11 tuổi. Cô bé lần đầu xuất hiện trên sân khấu khi tham gia liveshow Dấu ấn của cha năm 2013. Từ đó đến nay An Trần phát triển khả năng chơi saxophone nhanh chóng. Theo nam nghệ sĩ, con gái anh phát huy được khả năng nghệ thuật vượt trội so với lứa tuổi.