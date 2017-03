Con trai Michael Jackson sớm gia nhập làng giải trí

Con trai của huyền thoại Michael Jackson đang từng bước theo truyền thống gia đình gia nhập làng giải trí. Prince chia sẻ với báo chí rằng: “Tôi mong ước trở thành một nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch và diễn viên giỏi”. Và cậu bé này quyết định đi từng bước với việc nhận lời làm người dẫn chương trình đặc biệt của Entertainment Tonight.





Huyền thoại Michael Jackson có tất cả 3 người con: Prince Michael Jackson, Paris Michael Jackson và Prince Michael II (hay còn có tên là Blanket). Trong đó, Prince Michael Jackson sinh năm 1997 là con trai của Michael và y tá Debbie Rowe. Ngoài Prince, Paris, 14 tuổi, cũng rất thích làng giải trí và đã tham gia phim Lundon's Bridge and the Three Keys từ năm 2011.



Michael Jackson qua đời đột ngột tại nhà riêng ở Los Angeles năm 2009 ở tuổi 50 để lại sự nuối tiếc cho người hâm mộ.