Đạo diễn nổi tiếng từ chối tước hiệu Hiệp sĩ

Đạo diễn gạo cội D. Boyle 57 tuổi là một trong những cá nhân được người đứng đầu vương triều Anh chấp thuận phong tặng, vì những đóng góp nghệ thuật lớn lao góp phần đem lại thành công cho kỳ Thế vận hội mùa hè 2012 tổ chức tại London.

Tổng đạo diễn D. Boyle trong lễ khai mạc Olympic London -2012.

Khi nghe tin mình có tên trong bản danh sách hiệp sĩ mới, đạo diễn D. Boyle đã gửi đến Viện Quý tộc một bức thư ngỏ chính thức khước từ tước hiệu cao quý; đồng thời không quên cám ơn sự quan tâm từ giới dân biểu hàng đầu.

Lên tiếng giải thích với báo giới về quyết định "khác thường" của mình, D. Boyle cho biết là ông không muốn nhận chức tước mới "để được gần gũi hơn với người dân". Đồng thời, D. Boyle cũng nhấn mạnh: "Tôi rất tự hào rằng cá nhân mình là một công dân hòa đồng với tất cả mọi người. Đây chính là bức thông điệp mà tôi đã gửi gắm, hòng truyền tải ý tưởng ấp ủ thông qua lễ khai mạc Olympic".

Được biết, đạo diễn D. Boyle đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Nghệ thuật trong thành phần Ban tổ chức Olympic mùa hè lần thứ 30. Phần khai mạc với tiêu đề "Isles of Wonder" (Hòn đảo diệu kỳ) do ông dàn dựng và chỉ đạo nghệ thuật đã chiếm được sự ngưỡng mộ của hàng triệu khán giả trên hành tinh.

Ngoài ra, D. Boyle còn là đạo diễn điện ảnh nổi tiếng thế giới, từng được trao giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất cho bộ phim "Slumdog Millionaire" (Triệu phú khu ổ chuột) phát hành cuối năm 2008. Siêu phẩm màn bạc chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết "Q & A" của nhà văn Ấn Độ Vikas Swarup đã được đề cử tới 10 giải Oscar-2009 và giành được 8 giải - nhiều nhất trong các bộ phim tham dự giải thưởng điện ảnh danh giá nhất cùng năm, gồm các giải Oscar cho phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản chuyển thể đặc sắc nhất, biên tập phim súc tích nhất, lồng tiếng xuất sắc nhất, quay phim thiện nghệ nhất, nhạc phim hay nhất và ca khúc trong phim hay nhất

Theo X.Hiếu (ANTG/Daily Mail)