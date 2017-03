Đất thiêng Yên Tử sẵn sàng vào mùa lễ hội 2011

Câu ca đó cộng với vẻ đẹp “thác đổ lưng đèo, thông reo vách đá” đã hối thúc, phật tử, du khách thập phương trong và ngoài nước, băng đèo lội suối, kiên nhẫn dò từng bước trên phiến đá chênh vênh để leo đến tận cùng của non thiêng Yên Tử lễ Phật.

Hàng năm, cứ vào mùng 10 tháng Giêng, thị xã Uông Bí tỉnh Quảng Ninh chính thức khai hội Yên Tử. Lễ hội Yên Tử có hai phần lễ và hội. Phần lễ được tổ chức trang trọng để mọi người ghi nhớ công đức của bậc tiền nhân, đã có công lập nên trường phái Trúc Lâm. Phần hội với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đậm đà bản sắc dân tộc.

Lễ hội xuân Yên Tử. (Ảnh: Nguyễn Đán/TTXVN)

Năm 2010 lễ hội Yên Tử đón hơn 2 triệu khách thập phương, dự kiến năm nay sẽ đón khoảng 2,5 đến 3 triệu khách hành hương về lễ phật.

Thượng tá Nguyễn Quang Thành trưởng công an thị xã Uông Bí cho biết, đã lập kế hoạch cho việc bảo vệ lễ hội từ rất sớm và đặc biệt quan tâm đến vấn đề an toàn giao thông.

Từ Quốc lộ 18 vào khu vực lễ hội có khoảng cách 14 km, đường quanh co đèo dốc, trong khi lượng phương tiện lớn rất dễ gây ắch tắc.Vì vậy công an thị xã sẽ huy động 100% lực lượng cảnh sát giao thông cùng với lực lượng cảnh sát khu vực, với lực lượng công an, tự vệ của các xã Phương Đông; Thượng Yên Công và bảo vệ Công ty cổ phần Phát triển Tùng Lâm tham gia phân luồng, điều tiết và hướng dẫn giao thông từ xa.

Đặc biệt, ở những địa điểm hay ùn tắc như khu lan mẫu, Bưu điện xã Thượng Yên Công sẽ tăng cường lực lượng để hướng dẫn du khách đến chiêm bái Yên Tử được tiện lợi. Ngoài ra, công an thị xã còn tham mưu cho Ban tổ chức bố trí 2 bãi giữ xe rộng có sức chứa 2.000 xe ôtô và 5.000 xe máy.

Đối với công tác đấu tranh phòng ngừa kẻ gian lợi dụng lúc đông người đi lễ để móc túi, thượng tá Thành cho biết thêm, “bằng kinh nghiệm của những năm trước, chúng tôi đã có những phương án “mật” nhằm ngăn chặn hành vi của các đối tượng trộm cắp với mục tiêu, giữ sự trong sạch, lành mạnh, không để kẻ xấu trà trộn làm vẩn đục chốn non thiêng”. Mặt khác, cắt cử cán bộ trinh sát mai phục ở một số địa điểm như Ga cáp treo, chùa Hoa Yên, chùa Đồng.... đảm bảo bao quát toàn bộ khu vực Yên Tử, kể cả bên trong lẫn bên ngoài chùa.

Yên Tử là vùng núi đèo dốc, đường đi khó khăn để đến được chùa Đồng. Ngoài việc trang bị hệ thống cáp treo, trong năm 2010, Công ty cổ phần Tùng Lâm đã đầu tư tu sửa một số đoạn đường, bổ sung một số lan can trên hành hương, bố trí quầy bar ăn uống dưỡng sinh tại một số điểm nghỉ chân. Đồng thời, bố trí đủ cơ số thuốc và nhân viên y tế để sơ cấp cứu cho những người không may bị ngất, cảm khi leo cao. Bên cạnh đó, công ty còn trang bị 500 bình bọt chữa cháy đặt tại các vị trí như: Bến xe, nhà ga, chùa Hoa Hiên, các quán ăn nghỉ lớn...

Về việc chỗ ở cho du khách đến Yên Tử, thị xã Uông Bí đã cho phép 20 cơ sở hoạt động kinh doanh lưu trú, trong đó, khu vực bến xe Giải Oan 12 cơ sở và khu dưới chùa cả Hoa Yên 8 cơ sở, công suất phục vụ từ 500-700 người/ngày đêm. Đối với các cơ sở ăn uống giải khát, trong khu vực lễ hội đã được quán triệt tinh thần phục vụ vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời phun thuốc khử trùng phòng chống dịch bệnh.

Chắc chắn mùa lễ hội Yên Tử - Quảng Ninh năm 2011 sẽ là điểm đến ấn tượng cho mỗi phật tử, du khách thập phương trong và ngoài nước khi về miền văn hóa tâm linh, nơi Vua hóa phật độc đáo bậc nhất trời Nam.

Theo Mạnh Khánh (TTXVN/Vietnam+)