Diễm My 9X không muốn bị so sánh với Mai Phương Thúy

Quyết định ngưng điện ảnh để sang Mỹ du học 5 năm, bây giờ trở về sớm hơn dự định, My có sơ những luồng ý kiến cho rằng My không thể theo kịp chương trình học nên đành phải quay lại Việt Nam?

Gia đình của bác My định cư ở Mỹ đã lâu và cũng có ý muốn My học tập và sau đó sinh sống tại Mỹ. Lúc đầu, mẹ không muốn My đi một chút nào nhưng My hứa với mẹ sẽ sang học tập khoảng 4,5 năm rồi trở về Việt Nam làm việc nhưng như My đã nói, 6 tháng qua mẹ My ở nhà khóc nhiều lắm.

Về phía My, khi ở Mỹ, My phải đi làm thêm để trang trải chi phí học tập, tiếc là bang nơi My ở không phải là bang California nên không tìm đựơc công việc có liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật, mà sinh viên năm đầu không dễ tìm việc nên My phải đi làm tạm ở các tiệm nail.

Thật sự, My không thích công việc này một chút nào. Mặt khác, nếu My ở lại Việt Nam vẫn có thể tập trung đi học, công việc vẫn tiến triển tốt, gia đình cũng chỉ có hai mẹ con nên My thấy tốt hơn là mình nên ở bên cạnh, chăm sóc cho mẹ.

Do vậy, My nghĩ mình nên ở lại Việt Nam và tiếp tục việc học ở trường Đại học Ngoại Thương. My vẫn còn bảo lưu một năm học tại trường trước khi sang Mỹ.

Con một trong gia đình thường có tính dựa dẫm và ỷ lại vì được ba mẹ cưng chiều từ bé, nhưng xem ra My lại là người khá tự lập. Phải chăng điện ảnh đã tạo cho My tính cách đó?

Có lẽ vậy. My không phải lúc nào cũng được ba mẹ cưng chiều. Từ nhỏ, My đã tự quyết định và điều đó tạo cho mình tính tự lập rất cao. Gia đình của My hơi thiếu thốn tình cảm nên My cũng cảm thấy tủi thân và mong có anh chị em. My cám ơn ba mẹ đã cho mình ngày hôm nay và My sẽ cố hết sức để trả công ơn to lớn đó.

My từng nghĩ, mình sẽ phải hy sinh một cái gì đó để sau này bù đắp cho mẹ. Đi du học, My được mở mang tầm mắt, được trang bị thêm nhiều kiến thức vững vàng để có thể đảm bảo được một công việc tốt khi trở về Việt Nam. Nhưng hiện tại, My thấy mẹ cũng cần được bù đắp tình cảm và cần người ở bên chăm sóc. Ở Việt Nam, dù công việc bận rộn nhưng tối về My vẫn cùng mẹ dùng cơm, vẫn xoa bóp và tâm sự cùng mẹ, như vậy vẫn tốt hơn là xa mẹ cả nửa vòng trái đất.

6 tháng qua không phải là quãng thời gian mà My đã bỏ phí. Đúng là nếu My trở lại Việt Nam học thì sẽ thua kém các bạn một năm, nhưng bù lại khả năng ngoại ngữ của mình đã được nâng cao nhiều, tính tự lập, sự mạnh mẽ cũng được rèn luyện. My thấy mình đã học được rất nhiều “điều khôn” trong khoảng thời gian ngắn ngủi qua.

Được biết My đang chuẩn bị tham gia cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt. Không biết vì lý do gì My lại có một quyết định khá bất ngờ như vậy?

My rất thích tham gia những cuộc thi như thế này, gương mặt của My cũng không đến nỗi tệ (cười) nhưng do chiều cao có phần hạn chế nên My không có nhiều thuận lợi so với các thí sinh khác.

Tuy nhiên, ở cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt, My đã tự tin hơn trong kiến thức cũng như vốn tiếng Anh. Mẹ cũng ủng hộ My rất nhiều, đặc biệt nhà thiết kế Việt Hùng sẽ tài trợ cho My về trang phục, trang điểm và làm tóc. Những điều này đã tiếp cho My thêm sức mạnh và sự quyết tâm.

Trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Mai Phương Thuý cũng là một cô sinh viên giống Diễm My bây giờ, nhưng hiện tại chị được xem là gương mặt đại diện cho Việt Nam. My có đủ tự tin mình sẽ làm được điều tương tự?

Mỗi người có một thế mạnh khác nhau, chị Thúy có chiều cao vượt trội và kiến thức rất rộng. My cũng từng tham gia nhiều công việc như diễn viên, MC, người mẫu và hiện đang thử sức viết bài cho một vài tạp chí nên cũng thu thập được nhiều kinh nghiệm bổ ích. My nghĩ, nếu mình cố gắng hết sức, ông trời cũng không nỡ phụ mình.

Các thí sinh từng đoạt giải trong cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt đều không quá nổi tiếng, vậy Diễm My có nghĩ, mình sẽ hối tiếc vì quyết định này?

My không nghĩ mọi người tham gia cuộc thi này để tìm kiếm cho mình danh tiếng mà đây là nơi họ khẳng định vị trí của mình trong xã hội. Hơn thế, đây còn là cơ hội để họ cọ xát, từ đó mỗi người có thể tự rút ra cho mình những bài học riêng. Ai cũng có hướng đi khác nhau, chỉ cần điều đó đem lại sự hạnh phúc cho chính chọ và những người thân xung quanh, thế là quá đủ.

Tham gia nghệ thuật từ nhỏ, lại có ngoại hình xinh xắn… Diễm My đã bao giờ gặp một lời mời ngọt ngào từ những đại gia?

Đúng là những bạn ở tuổi như My chưa có nhiều trải nhiệm trong cuộc sống, nhưng nếu có bản lĩnh và đầy đủ kiến thức thì việc đánh đổi bản thân vì danh lợi không phải dễ xảy ra. Khán giả yêu thích mình vì tài năng thật sự, vì khả năng diễn xuất chứ không phải vì những scandal xung quanh cuộc sống cá nhân. Những tai tiếng chỉ có thể tạo ra danh tiếng nhất thời, riêng My lúc nào cũng muốn giữ sơ yếu lý lịch của mình thật sạch.

Nhiều diễn viên trẻ ban đầu luôn khẳng định sẽ tập trung cho việc học, nhưng cuối cùng đều lâm vào tình cảnh chung là bỏ ngang vì bị cuốn quá sâu vào con đường nghệ thuật. Diễm My có dám đảm bảo rằng mình sẽ không phải là một trường hợp tương tự?

My khẳng định chắc chắn mình sẽ tốt nghiệp đại học vì My không phải tham gia nghệ thuật trong những năm gần đây mà đã bắt đầu đóng phim, đóng quảng cáo… từ khi còn bé xíu. Nếu My không quyết tâm học tập thì chắc không thể thi đỗ đại học. Đối với My, việc học vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Sau khi trở lại Việt Nam lần này, My đã có kế hoạch gì mới cho điện ảnh chưa?

My vừa nhận lời bộ phim truyền hình có tên tạm thời là Cho trứng. Trong đó, My đóng vai một người vợ trẻ, gặp khó khăn trong việc sinh con, nhưng vì hạnh phúc gia đình nên quyết định thụ tinh nhân tạo bằng trứng của hai người bạn. Sau đó, nhân vật này đã qua đời ngay khi đứa con cất tiếng khóc đầu tiên. Đây là vai diễn nặng ký với My vì nhân vật có sự chuyển biến tâm trạng khá nhanh, nhưng My đã nghiên cứu kịch bản rất kĩ và tìm hiểu tâm lý của những người phụ nữ hiếm muộn nên hy vọng sẽ thể hiện vai diễn tốt nhất có thể.

Trong phim cũng có một vài cảnh nóng, nhưng chắc chắn sẽ được quay theo cách tế nhị nhất để phù hợp với thị hiếu khán giả. My không ngại phải thể hiện những phân đoạn này, vì theo quan niệm của My, làm nghệ thuật là phải hết mình.

Cám ơn Diễm My!

Theo Du Thu Ảnh: Khánh Linh (Dân trí)