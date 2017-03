DJ Wang Trần trắng đêm làm nonstop rock đầu tiên của Việt Nam

Đây có thể nói là nonstop Rock đầu tiên tại Việt Nam và được anh thực hiện ngay sau khi xem xong bộ phim của đạo diễn Charlie Nguyễn.



Wang Trần

DJ Wang Trần tiết lộ anh đã thức trắng đêm để hoàn thành nonstop này với những giai điệu bất hủ của rock từ nước ngoài đến Việt Nam như I hate myself for loving you, The Final Countdown, Tìm lại, Nối Vòng Tay Lớn… đặc biệt có cả những ca khúc trong phim Fan Cuồng đang phát sóng ngoài hệ thống rạp như Một nhành mai, Vỡ tan, Bông hồng thủy tinh…



“Trước khi đến với âm nhạc hiphop, bản thân tôi cũng là fan của rock. Tôi thực hiện nonstop này không chỉ vì sở thích của bản thân mà còn muốn mang đến cho khán giả những món quà tinh thần thú vị”.

Được biết DJ Wang Trần vừa có chuyến đi châu Âu kết hợp du lịch và công tác. Cụ thể, anh cùng người yêu là đạo diễn Thanh Nhân đã có một đêm diễn tại Cộng hòa Czech (Czech Republic) và họp với đối tác Hà Lan, mở rộng thị trường.

Sau đó cặp đôi đã cùng nhau làm một chuyến hành trình đến thăm gần như tất cả địa danh nổi tiếng của châu Âu và có những trải nghiệm khó quên như khám phá, tham quan các bối cảnh điện ảnh nổi tiếng: Đấu trường La Mã (Roma - Ý), Venice (Ý), nhà hát Cannes (Pháp), quê hương Mozart (Áo).



Đặc biệt, cuối hành trình, Wang còn đến Ibiza, một hòn đảo của Tây Ban Nha, có thể gọi là thánh địa DJ, thánh địa của nhạc điện tử. Rất nhiều club trong số này nằm trong top 10 club đỉnh nhất thế giới bởi những DJ hàng đầu thế giới như Hardwell, David Guetta, Avicii, Armin…luôn có lịch diễn tại đây hằng tuần. Văn hoá EDM, bar club được “tôn sùng” tại hòn đảo này.



Nói về chuyến đi, Wang Trần cho biết thêm: “Phải tận mắt tận tai cảm nhận, chứ không phải qua clip hay đọc được ở đâu đó. Chuyến đi giúp Wang gặp gỡ, kết nối, mở rộng quan hệ với nhiều DJ, agency hoạt động tại Ibiza, thuận lợi cho việc booking các DJ danh tiếng về Việt Nam trong tương lai”.

Nói về dự định sắp tới, DJ Wang Trần cho biết anh sẽ cùng DJ Chi Thanh sẽ tổ chức buổi hội thảo về DJ/Producer sẽ được diễn ra vào ngày 28-7 tại Soul Academy, TP.HCM.

Buổi hội thảo chia sẻ về DJ, là nơi để các bạn trẻ ngoài việc thể hiện sự sáng tạo và niềm đam mê của mình, các bạn còn có cơ hội giao lưu cùng Chi Thanh và DJ/Producer khách mời DJ Wang Trần nhằm hiểu hơn về DJ trên thế giới và tại Việt Nam.