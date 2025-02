4 họa sĩ gốc Việt hồi hương với triển lãm Chào Việt Nam

Cùng sống tại Mỹ nhưng bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý, dù vậy 4 hoạ sĩ Anh Bach (Bạch Hoàng Anh), Mina Ho Ferrante (Hồ Mộng Nhã Uyển), Tim Nguyen (Nguyễn K Quy), Ly Tran (Trần Phương Ly) vẫn tìm thấy nhau, cùng hẹn và hồi hương với triển lãm Chào Việt Nam.

Triển lãm Chào Việt Nam sẽ khai mạc vào 18 giờ 30 hôm nay (13-2) tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, kéo dài đến hết 21-2. Sau đó triển lãm Chào Việt Nam sẽ ra mắt tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vào ngày 1-3 và bế mạc vào 9-3.

Anh Bach (Bạch Hoàng Anh), Mina Ho Ferrante (Hồ Mộng Nhã Uyển), Tim Nguyen (Nguyễn K Quy), Ly Tran (Trần Phương Ly) là 4 hoạ sĩ gốc Việt hiện sống và làm việc tại Mỹ.

Theo hoạ sĩ Mina Ho Ferrante, cơ duyên để bản thân ấp ủ và trở về Việt Nam thực hiện triển lãm Chào Việt Nam là khi nhận được cuộc gọi gợi ý về Việt Nam thực hiện triển lãm của hoạ sĩ Tim Nguyen.

"Không ngờ, cuộc nói chuyện ấy lại trở thành điểm khởi đầu cho chuyến triển lãm Chào Việt Nam lần này. Chúng tôi không chỉ về Việt Nam để chào đất nước, mà còn để chào nhau, lần đầu tiên sau một năm chỉ trò chuyện qua mạng xã hội".

Tại triển lãm, họa sĩ Anh Bach góp mặt cùng 3 người bạn hoạ sĩ bằng loạt tranh vẽ về phụ nữ, anh nói: "Trong đời thường, phụ nữ thường vất vả, lo toan nhiều bề. Vì vậy, ở trong tranh, tôi muốn họ hiện diện trong khoảnh khắc đẹp đẽ, yên bình, viên mãn".

Theo Anh Bach, đó có thể là khoảnh khắc ngồi đọc sách, trang điểm, phơi nắng, hoặc lang thang chụp hình… Trong niềm cảm hứng về dáng nét thanh bình của người phụ nữ hạnh phúc, Anh Bach có xu hướng dùng màu sắc nhẹ nhàng, hình hài ước lệ.

Với họa sĩ Tim Nguyen, đây là lần đầu tiên anh trở về Việt Nam để triển lãm, sau hơn 20 năm sống tại Hawaii.

"Với tôi, vẽ là cái nghiệp, giống như một nghề. Tranh của tôi đơn giản là diễn tả lại cuộc sống thường ngày của người dân Hawaii nơi tôi sống" - Tim Nguyen bày tỏ.

Còn tranh của Ly Tran rất gần với nghệ thuật ý niệm. Nghệ thuật ý niệm (Conceptual art) hay còn gọi là nghệ thuật khái niệm là nghệ thuật mà ý tưởng (hoặc khái niệm) được thể hiện đằng sau một tác phẩm nghệ thuật rất quan trọng, hơn cả đối tượng nghệ thuật hoàn chỉnh.

Nhìn vào tranh của Ly Tran, người xem sẽ cảm thấy có chút gì đó phi lý, xa rời thực tế. Mặc dù là hình tượng thực nhưng cái hiện thực ấy lại được chi phối bởi ý niệm, suy nghĩ, cảm xúc, mơ mộng của người vẽ.

Đối với họa sĩ Mina Ho Ferrante, chị chia sẻ: "Khi có người hỏi phong cách vẽ của tôi là gì? Tôi thường không biết phải trả lời như thế nào. Bởi trước đây, tôi từng làm việc cho hãng hoạt hình Walt Disney.

Sau nhiều năm gắn bó với Disney, tôi vô tình phát triển khả năng biến hóa phong cách như một chú tắc kè hoa, thích nghi theo từng kiểu phim. Dần dà, thói quen đó ảnh hưởng đến cả quá trình sáng tác của tôi sau này".

Anh Bach (Bạch Hoàng Anh)

Năm 1995, họa sĩ Bạch Hoàng Anh định cư tại Hoa Kỳ. Chị là hội viên Bảo tàng Oregon. Không chỉ vẽ tranh và triển lãm, năm 2018 chị xuất bản tập tranh "Treasure from All about Art and Artist" với sự góp mặt của 57 hoạ sĩ, 44 họa sĩ người Việt, còn lại là các họa sĩ Mỹ, Pháp, Hà Lan, Đài Loan,....



Năm 2019, chị cùng 13 Việt kiều (trong số 800 người tham dự) được UBND TP.HCM tặng bằng khen về công tác thiện nguyện.

Mina Ho Ferrante (Hồ Mộng Nhã Uyển)

Họa sỹ Hồ Mộng Nhã Uyển (Mina Ho Ferrante) sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống hội họa. Ông cố ngoại là họa sỹ của cung đình Huế, nổi tiếng về vẽ truyền thần, bà ngoại và những người cậu của chị cũng là họa sỹ.

Khi sang Mỹ, chị đã theo học tại Học viện mỹ thuật Academy Art, San Francisco. Vào năm thứ ba của chương trình học, chị là 1 trong 35 sinh viên (được tuyển chọn từ 13 trường đại học mỹ thuật ở Mỹ và Canada) tham gia trại sáng tác của hãng phim hoạt hình nổi tiếng thế giới - Walt Disney.

Ly Tran (Trần Phương Ly)

Sinh ra tại Việt Nam, Ly Trần sang Nga học ngành Mỹ thuật công nghiệp 7 năm. Mặc dù thời gian trở thành một họa sỹ chuyên nghiệp chưa lâu, song nhờ những trải nghiệm thực tế phong phú đã giúp chị nhanh chóng định hình những góc nhìn độc đáo trong từng tác phẩm của mình.

Tại Hoa Kỳ, tranh của họa sỹ Ly Tran góp mặt trong hàng chục triển lãm tại Washington D.C, Virginia, Delaware, Maryland, Philadelphia… Sau gần 20 năm xa quê, tháng 6-2023, chị trở về Việt Nam tổ chức triển lãm cá nhân Đa sắc tại Hà Nội.

Tháng 12-2023 cùng với hai họa sỹ Vương Linh và Hương Giang Hoàng, chị tổ chức triển lãm Chào Sài Gòn.

Tim Nguyen (nguyễn K. Quy)

Tim Nguyen (tên Việt là Nguyễn K. Quy) tốt nghiệp Trường Trung cấp Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội. Cuối năm 1981, Tim Nguyen sang định cư tại California, Hoa Kỳ.

Những tác phẩm của anh về vùng đất anh đang sống mang một phong cách mới lạ. Đường nét, sắc màu, phong cách trong tranh của Tim Nguyen được nhận xét là hoàn toàn khác biệt với bất cứ họa sỹ nào từng vẽ về Hawaii.